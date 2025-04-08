Вперше у КНП «Золочівська ЦРЛ» – операції з лікування катаракти!

КНП «Золочівська ЦРЛ» офіційно включено до переліку медичних закладів Львівщини, які надають офтальмологічну допомогу та послуги з імплантації штучного кришталика згідно з наказом Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.Що входить до безкоштовного пакету послуг від НСЗУ:▫️ консультація офтальмолога;▫️ передопераційне обстеження;▫️ хірургічне видалення катаракти;▫️ імплантація штучного кришталика (разом з імплантом);▫️ післяопераційне спостереження.Усі послуги – БЕЗКОШТОВНІ в рамках Програми медичних гарантій НСЗУ!Запис на консультацію до офтальмолога Коваль Ольги Михайлівни за телефоном:073 711 12 71Поверніть зір – поверніть якість життя!Дбаємо про ваше здоров’я щодня!