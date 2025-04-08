Новини Золочівщини
Вперше у КНП «Золочівська ЦРЛ» – операції з лікування катаракти!
УВАГА! Тепер у медзакладі доступні сучасні хірургічні втручання з встановлення штучного кришталика ока із використанням інтраокулярних лінз!
КНП «Золочівська ЦРЛ» офіційно включено до переліку медичних закладів Львівщини, які надають офтальмологічну допомогу та послуги з імплантації штучного кришталика згідно з наказом Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
Що входить до безкоштовного пакету послуг від НСЗУ:
▫️ консультація офтальмолога;
▫️ передопераційне обстеження;
▫️ хірургічне видалення катаракти;
▫️ імплантація штучного кришталика (разом з імплантом);
▫️ післяопераційне спостереження.
Усі послуги – БЕЗКОШТОВНІ в рамках Програми медичних гарантій НСЗУ!
Запис на консультацію до офтальмолога Коваль Ольги Михайлівни за телефоном:
073 711 12 71
Поверніть зір – поверніть якість життя!
Дбаємо про ваше здоров’я щодня!
КНП «Золочівська ЦРЛ» офіційно включено до переліку медичних закладів Львівщини, які надають офтальмологічну допомогу та послуги з імплантації штучного кришталика згідно з наказом Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
Що входить до безкоштовного пакету послуг від НСЗУ:
▫️ консультація офтальмолога;
▫️ передопераційне обстеження;
▫️ хірургічне видалення катаракти;
▫️ імплантація штучного кришталика (разом з імплантом);
▫️ післяопераційне спостереження.
Усі послуги – БЕЗКОШТОВНІ в рамках Програми медичних гарантій НСЗУ!
Запис на консультацію до офтальмолога Коваль Ольги Михайлівни за телефоном:
073 711 12 71
Поверніть зір – поверніть якість життя!
Дбаємо про ваше здоров’я щодня!
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)