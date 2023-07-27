Новини Золочівщини
Про безпеку, вербування та булінг
З метою попередження злочинності серед неповнолітніх у навчальних закладах Золочівської міської територіальної громади тривають зустрічі представників ювенальної превенції та служби у справах дітей із школярами.
4 квітня 2025 року профілактичні бесіди на теми «Протидія вербуванню дітей» та «Булінг» відбулись у Золочівському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 1. Спілкувались із учнями інспектор ювенальної превенції Андрій Брояко та представниця служби у справах дітей Ольга Бугель.
Під час зустрічі говорили про важливі теми:
▫️ як розпізнати небезпечні ситуації та уникнути маніпуляцій;
▫️ у який спосіб ворог може намагатися залучати дітей до шпигунства чи диверсій;
▫️ куди звертатися у разі підозрілих пропозицій щодо «заробітків» або «ігор»;
▫️ яку відповідальність несуть неповнолітні за участь у булінгу чи вчиненні злочинів.
Такі бесіди є важливими для формування правової обізнаності молоді та запобігання небезпечним ситуаціям у сучасних реаліях.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
4 квітня 2025 року профілактичні бесіди на теми «Протидія вербуванню дітей» та «Булінг» відбулись у Золочівському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 1. Спілкувались із учнями інспектор ювенальної превенції Андрій Брояко та представниця служби у справах дітей Ольга Бугель.
Під час зустрічі говорили про важливі теми:
▫️ як розпізнати небезпечні ситуації та уникнути маніпуляцій;
▫️ у який спосіб ворог може намагатися залучати дітей до шпигунства чи диверсій;
▫️ куди звертатися у разі підозрілих пропозицій щодо «заробітків» або «ігор»;
▫️ яку відповідальність несуть неповнолітні за участь у булінгу чи вчиненні злочинів.
Такі бесіди є важливими для формування правової обізнаності молоді та запобігання небезпечним ситуаціям у сучасних реаліях.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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