Про безпеку, вербування та булінг



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

З метою попередження злочинності серед неповнолітніх у навчальних закладах Золочівської міської територіальної громади тривають зустрічі представників ювенальної превенції та служби у справах дітей із школярами.4 квітня 2025 року профілактичні бесіди на теми «Протидія вербуванню дітей» та «Булінг» відбулись у Золочівському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 1. Спілкувались із учнями інспектор ювенальної превенції Андрій Брояко та представниця служби у справах дітей Ольга Бугель.Під час зустрічі говорили про важливі теми:▫️ як розпізнати небезпечні ситуації та уникнути маніпуляцій;▫️ у який спосіб ворог може намагатися залучати дітей до шпигунства чи диверсій;▫️ куди звертатися у разі підозрілих пропозицій щодо «заробітків» або «ігор»;▫️ яку відповідальність несуть неповнолітні за участь у булінгу чи вчиненні злочинів.Такі бесіди є важливими для формування правової обізнаності молоді та запобігання небезпечним ситуаціям у сучасних реаліях.