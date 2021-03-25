Сьогодні, 26 березня, у День Національної гвардії України Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань формуванням Національної гвардії України.Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування «імені Василя Вишиваного» (указ № 113/2021).Стрічку із почесним найменуванням до бойового прапора начальникові центру полковнику Михайлу Кулику вручив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час урочистостей з нагоди Дня Національної гвардії України в Головному управлінні НГУ.Також за дорученням Президента України перший заступник міністра внутрішніх справ України та командувач Нацгвардії вручили державні нагороди гвардійцям. Загалом було нагороджено 54 військовослужбовці та службовці. Державні нагороди отримали 40 осіб, відзнаки Верховної Ради України – 2, Міністерства внутрішніх справ – 4 та Національної гвардії України – 8.«Сім років тому була створена Національна гвардія України, яка об’єднала у своїх лавах військових, правоохоронців та добровольців-патріотів. У критичний для держави момент, навесні 2014 року, нацгвардійці стали на захист територіальної цілісності України й опинилися в епіцентрі подій, що вирішували долю нашої країни. Щоб відзначити бойові заслуги, патріотизм та звитягу бійців Нацгвардії, її підрозділам присвоюються почесні найменування. Впевнений, що нацгвардійці з гордістю та честю носитимуть їх», – зазначив Президент.