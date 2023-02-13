Мистецька зустріч «Від Героя – до Героя»



Вероніка ВАЩАК

Участь у події взяли представники влади, духовенства, військові, освітяни, науковці та дослідники: заступниця директора Департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олена Урдей, заступник голови Золочівської РВА Богдан Гринишин, заступник голови Золочівської районної ради Іван Закала, секретар Золочівської міської ради Олег Сидорович, голова правління Львівської обласної правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Роман Гунда та інші.Урочистості розпочалися гімном, хвилиною памʼяті та духовними настановами отців Степана та Ореста, військових капеланів о. Андрія та о. Юрія. Особливо теплими були слова отця Севастьяна, доктора Богословʼя, директора меморіального музею Андрея Шептицького у Львові.Журналіст-міжнародник, громадський діяч Марко Сімкін сконцентрував свій виступ на основних подіях із життя Василя Вишиваного.Присутні мали змогу ознайомитися з історичними матеріалами, рідкісними світлинами та побачити вишиванку, яка є символом його патріотизму.Знаковим було і те, що захід проведено разом із Навчальним центром Національної гвардії України імені Василя Вишиваного. Полковник Микола Побережний, заступник начальника Навчального центру НГУ імені Василя Вишиваного, підкреслив значимість національно-патріотичного виховання молоді, адже лише справжні патріоти зможуть відстояти незалежність.Особливу увагу під час зустрічі приділили творчості Вишиваного. Його поетична збірка «Минають дні…», яка містить 23 вірші, присвячена борцям за волю України. Саме за свої переконання він загинув у Лук’янівській в’язниці.Вірш Василя Вишиваного «До збруї...» натхненно декламував військовослужбовець Роман Гриньчук.Поезія Наталії Калиновської та її палке слово зачарували усіх. Унікальний портрет Василя Вишиваного, виконаний талановитим митцем Володимиром Слєпченком, залишив незабутні враження на всіх гостей заходу.Цей захід став важливою подією для збереження історичної пам’яті. Продовженням вшанування постаті Василя Вишиваного стане травнева мандрівка маршрутом Золочів – Перемишляни – Вишнівчик – Свірж – Унів – Золочів.Директорка школи Олена Павлишин на завершення заходу подякувала всім за присутність та активну участь у мистецькій зустрічі, зазначивши, що такі події надихають, об’єднують, сприяють розвитку творчих здібностей та патріотичному вихованню молоді.