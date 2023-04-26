Наш Золочів та прифронтове селище Золочів на Харківщині підписали партнерську угоду

Спільне партнерство між двома Золочевами символізує єдність українського народу та готовність підтримувати один одного в часи найбільших випробувань.

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У сесійній залі Золочівської міської ради зібрались депутати, члени виконавчого комітету, керівники підприємств та установ, службовці Золочівської міської ради.Центральною подією стало підписання договору про співпрацю між міською радою м. Золочева Львівської області та селищною радою Золочева Харківської області. Документ офіційно підтвердив наміри обох громад працювати разом задля відбудови та гуманітарної підтримки.Гості-золочів’яни зустрілись родиною Рудяк, яка переїхала із Золочева Харківської області, відвідати підприємства, що працюють у громаді.Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко висловив щиру подяку громаді Золочева на Львівщині за підтримку, яку жителі східного Золочева отримували з перших днів повномасштабного вторгнення. Він підкреслив важливість цієї співпраці, особливо у складних умовах, коли селище Золочів перебуває під постійними обстрілами.– Наша громада щоденно страждає від ракетних ударів, дронів і авіаційних бомб КАБ, які руйнують інфраструктуру та вбивають мирних жителів. Ми вдячні нашим новим партнерам на Львівщині за їх підтримку й допомогу, яка стає справжнім порятунком для нашої громади. Пригадую, як у 2022 році до мене зателефонував міський голова Золочева Ігор Гриньків і запропонував допомогу. А нам насправді було дуже важко. Харківські волонтери до нас не доїжджали, через постійні обстріли, а наші друзі із Львівщини приїхали, – зазначив. – Сьогодні чимало військовослужбовців з вашої громади мужньо боронить Україну на території Богодухівського району. На жаль, є й ті, хто віддав там своє життя за нашу незалежність…Міський голова Золочева Львівської області також висловив свою готовність підтримати жителів Золочева Харківщини, наголосивши, що єдність між громадами на заході та сході країни є вирішальним фактором для збереження національної цілісності та стійкості.– Ми усвідомлюємо, наскільки важливою є підтримка жителів Золочева Харківщини, особливо в ці непрості часи. Єдність між нашими громадами на заході та сході країни — це основа, на якій ми зберігаємо національну цілісність та стійкість, — наголосивДоговір про співпрацю передбачає обмін досвідом у сфері відбудови, гуманітарної допомоги, підтримку бізнесу та спільну взаємодію з іноземними партнерами для залучення інвестицій.Громада Золочева Львівської області готова надати допомогу не лише матеріальними ресурсами, а й знаннями та технологіями для відбудови пошкодженої інфраструктури.Також міський голова Золочева висловив готовність прийняти постраждалих від війни золочів’ян Харківської області на реабілітацію у КНП «Золочівська ЦРЛ».