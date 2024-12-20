Cпівпраця, що стала частиною державного проєкту

Золочівська громада Львівщини підтримує Золочів на Харківщині, який тримається під обстрілами з перших днів війниГромада на межі з росією, що з перших днів повномасштабної війни живе під постійними обстрілами, цього тижня отримала не лише допомогу, а й потужний сигнал підтримки — людської, партнерської, державної.Міський голова Золочева Львівської області Ігор Гриньків відвідав Золочівську громаду Харківщини, яка розташована на самому прикордонні, і щодня потерпає від ворожих атак. Росіяни цілять у соціальні об'єкти: адміністративну будівлю громади, лікарню, освітні заклади — все те, що тримає життя.Ще до запуску загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч», започаткованого Міністерством розвитку громад, Золочівські громади Харківщини та Львівщини вже самостійно ініціювали партнерство і підписали угоду про співпрацю. Це був приклад щирої людської солідарності й взаємопідтримки — без вказівки зверху, а з внутрішнього переконання, що в умовах війни кожен має стояти поруч з тими, хто на передовій.Тепер ця ініціатива знайшла продовження в рамках державної програми. Відбулася офіційна церемонія підписання Меморандуму про співробітництво між громадами в межах проєкту «Пліч-о-пліч», за участю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, керівника Золочівської громади Харківської області Віктора Коваленка, очільника Золочева Львівщини Ігоря Гриньківа, представників громад і військових.У рамках співпраці громада Львівщини передала 46 дронів 4-му прикордонному загону ДПСУ, який тримає оборону в регіоні. Це — бойові «пташки», які дозволять ефективніше виявляти ворога, коригувати вогонь і захищати людей.Закупівля відбулася за співфінансування: 50% коштів — від аграріїв, які продовжують працювати в умовах обстрілів у Золочівській громаді Харківщини. Серед них – Анатолій Целюрик, який не лише не залишив рідну землю, а й допомагає захисникам. 50% – з бюджету Львівщини, у межах обласної програми підтримки військових. Особлива подяка – голові Львівської ОВА Максиму Козицькому за послідовну допомогу фронту і громадам-партнерам.Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:«Це була надзвичайно емоційна поїздка. Тут, на Харківщині, Золочів – це громада під обстрілами. Тут не чути спокою, не буває тиші. Але попри війну – тут живуть, працюють, захищають. І ми не могли залишитися осторонь. Ще торік ми започаткували побратимство наших громад – без вказівок, а просто від серця. Бо так правильно. Сьогодні цей зв’язок став частиною великого державного проєкту. І я вважаю це свідченням того, що ініціатива знизу здатна ставати політикою. Передача дронів прикордонникам — це лише перший крок. Але дуже символічний. Бо в цій справі зійшлися люди з різних куточків: аграрії, які під обстрілами засівають землю; військові, які боронять рубежі; посадовці, які організовують логістику. І у нас спільний біль. Тут, на Харківщині, загинув Роман Сорока, тут на Харківщині, на території Золочівської громади — майор Юрій Гулик. Ми знаємо, що ця війна — про життя кожного з нас. Я вдячний нашим аграріям за мужність. Дякую Максиму Козицькому — за програму підтримки, за дієву співпрацю. Відвідали село Сковородинівку, де знищено музей Сковороди. Ворог боїться пам’яті, боїться духу. Але його не спалити. Так само, як не зламати наших людей. День був наповнений реальними справами і теплом зустрічей. А найголовніше — ми переконалися: пліч-о-пліч ми сильніші. І ми обов’язково переможемо».Громади з однаковим ім’ям, але з різною долею в умовах війни — одна на передовій, інша в тилу. Але саме такі зв’язки творять міцну Україну. Співпраця, побратимство, спільні справи — це не просто протокольні кроки. Це людська відповідальність одне перед одним. Це – віра. Це – сила.І саме тому ініціатива двох громад переросла в частину великої державної справи. Так твориться майбутнє. Пліч-о-пліч.