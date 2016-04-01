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Наша святиня, наша гордість і наша совість

nus.in.ua, 19 грудня 2016, 12:29
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Наша святиня, наша гордість і наша совість

Що переважить: глибока кишеня і безмірні апетити багатія чи багатство душі, велич історії, пам‘яті? Це питання вочевидь сьогодні постає перед кожним небайдужим золочів‘янином, віддається гірким болем у серцях всіх, хто так багато робив, хто вірив, що ніхто й ніколи не посягне на святе – на пам‘ять про Маркіяна Шашкевича.
Олександра ЮСЬКЕВИЧ, Почесний голова Золочівської районної організації Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка:
– Постать Маркіяна Шашкевича є святою для кожного українця, а для нас золочів‘ян тим паче. Сьогодні ми у Золочеві маємо один із найкращих пам‘ятників Будителю Галичини Маркіяну Шашкевичу. Авторами цього пам‘ятника є знані майстри сьогодення:  скульптори –  Дмитро Крвавич, Микола Посікіра; архітектор – Михайло Федик. Зараз триває процес реконструкції історичної частини нашого міста, над яким працює Заслужений архітектор України Михайло Федик. Дуже сподіваюсь, що в наступному році з Державного бюджету буде виділено кошти і реконструкцію площі Вічевої у Золочеві буде завершено. І увіковічений у бронзі отець Маркіян Шашкевич згуртує навколо себе золочів‘ян знову для відзначення чергової пам‘ятної дати.
А сьогодні мені прикро і боляче за нас, за громаду нашого міста, яка не вміє відстояти своє право на власну площу, яку захопив місцевий олігарх і намагається побудувати торгово-розважальний заклад. Прикро, що знайшлись люди, котрі намагаються підмінити поняття, спекулювати думкою громади, мовляв у Золочеві потрібен кінотеатр і басейн. Безумовно, потрібні. Проте у приміщенні колишнього кінотеатру є достатньо площі, щоб розмістити три кінозали. Куди ще більше будувати? Потрібен басейн? У Золочівській ЗОШ № 2 ім. Маркіяна Шашкевича є всі умови – інвестуйте кошти, будуйте басейн. Але на площі Маркіяна Шашкевича не може бути жодних розважальних установ, торгових чи розважальних закладів, які осквернятимуть святе ім‘я нашого славного земляка – Маркіяна Шашкевича. Адже Маркіян Шашкевич – це наша святиня, це наша гордість і наша совість. Золочів‘яни, звернімось до свого сумління. Не даймо осквернити святе ім‘я отця Маркіяна Шашкевича.

Розмовляла Леся ГОРГОТА

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