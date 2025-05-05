Новини Золочівщини
ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ
З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання загинув наш земляк — старший солдат Павло Олександрович Марковський, старший кулеметник 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти 4-го стрілецького батальйону (військова частина 3002 Національної гвардії України).
Павло Марковський народився 14 липня 1986 року, проживав у місті Золочеві. Був призваний на військову службу 14 березня 2022 року Золочівським РТЦК та СП.
16 липня 2025 року в районі населеного пункту Михайлівка, Покровського району, Донецької області, під час штурмових дій проти ворога, отримав поранення, несумісні з життям…
Щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя. Слава Захиснику України!
Вічна пам’ять і вічна шана…
Павло Марковський народився 14 липня 1986 року, проживав у місті Золочеві. Був призваний на військову службу 14 березня 2022 року Золочівським РТЦК та СП.
16 липня 2025 року в районі населеного пункту Михайлівка, Покровського району, Донецької області, під час штурмових дій проти ворога, отримав поранення, несумісні з життям…
Щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя. Слава Захиснику України!
Вічна пам’ять і вічна шана…
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