Новини Золочівщини
09:43, 22 липня 2025
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ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ

ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ
Gazeta
Фото: НУС
З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання загинув наш земляк — старший солдат Павло Олександрович Марковський, старший кулеметник 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти 4-го стрілецького батальйону (військова частина 3002 Національної гвардії України).
ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ
ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ
ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ
ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ
ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ

Павло Марковський народився 14 липня 1986 року, проживав у місті Золочеві. Був призваний на військову службу 14 березня 2022 року Золочівським РТЦК та СП.
16 липня 2025 року в районі населеного пункту Михайлівка, Покровського району, Донецької області, під час штурмових дій проти ворога, отримав поранення, несумісні з життям…
Щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя. Слава Захиснику України!
Вічна пам’ять і вічна шана…
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