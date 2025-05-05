ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ ГЕРОЙ ПАВЛО МАРКОВСЬКИЙ

Павло Марковський народився 14 липня 1986 року, проживав у місті Золочеві. Був призваний на військову службу 14 березня 2022 року Золочівським РТЦК та СП.16 липня 2025 року в районі населеного пункту Михайлівка, Покровського району, Донецької області, під час штурмових дій проти ворога, отримав поранення, несумісні з життям…Щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя. Слава Захиснику України!Вічна пам’ять і вічна шана…