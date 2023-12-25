Новини Золочівщини
Золочів'яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Сергія Колтовського
Cьогодні золочів'яни на колінах зустріли домовину з тілом загиблого бійця Сергія Колтовського, 1999 року народження.
Мешканець села Опаки Золочівського району. Воїн був стрільцем-санітаром 2 відділення 2 стрілецького взводу 4 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини.
Загинув 18 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни Краматорського району Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та низько схиляємо голови у скорботі. Будемо завжди пам’ятати його подвиг.
Вічна Пам’ять і Слава Герою.
Мешканець села Опаки Золочівського району. Воїн був стрільцем-санітаром 2 відділення 2 стрілецького взводу 4 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини.
Загинув 18 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни Краматорського району Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та низько схиляємо голови у скорботі. Будемо завжди пам’ятати його подвиг.
Вічна Пам’ять і Слава Герою.
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