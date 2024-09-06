Новини Золочівщини
14:13, 05 тра 2025
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Золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя молодшого лейтенанта Степана Бобрика

Золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя молодшого лейтенанта Степана Бобрика
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні, 5 травня 2025 року, золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя молодшого лейтенанта Степана Бобрика.
Командир 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А4850 Степан Бобрик вірно та віддано боронив Україну. 5 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Стариця, Вовчанського району, Харківської області, отримав важке поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. 2 травня 2025 року, попри всі зусилля медиків, Степан Олегович помер у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
Золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя молодшого лейтенанта Степана Бобрика
Золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя молодшого лейтенанта Степана Бобрика
Золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя молодшого лейтенанта Степана Бобрика


Степан Бобрик народився у 1999 році у селі Гончарівка. Тут він ріс і мужнів тут живуть його батьки, друзі та вся велика родина.
У липні 2024 року закінчив Львівську Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а 18 грудня 2024 року молодший лейтенант Степан Олегович Бобрик призваний на військову службу по мобілізації.
Відданий патріот, який пожертвував найдорожчим заради свободи і майбутнього України. Від самого дитинства та юності плекав відданість Українському народові. Його сміливість назавжди залишиться прикладом для всіх нас, а жертовність буде приводом для вшанування його вічної пам'яті в наших серцях.
Вічна Слава Герою!
Висловлюємо щирі співчуття батькам, брату, бабусям та всій родині, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай його душа знайде вічний спокій у Царстві Небесному.
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