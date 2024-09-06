Сьогодні, 5 травня 2025 року, золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя молодшого лейтенанта Степана Бобрика.Командир 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А4850 Степан Бобрик вірно та віддано боронив Україну. 5 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Стариця, Вовчанського району, Харківської області, отримав важке поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. 2 травня 2025 року, попри всі зусилля медиків, Степан Олегович помер у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.Степан Бобрик народився у 1999 році у селі Гончарівка. Тут він ріс і мужнів тут живуть його батьки, друзі та вся велика родина.У липні 2024 року закінчив Львівську Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а 18 грудня 2024 року молодший лейтенант Степан Олегович Бобрик призваний на військову службу по мобілізації.Відданий патріот, який пожертвував найдорожчим заради свободи і майбутнього України. Від самого дитинства та юності плекав відданість Українському народові. Його сміливість назавжди залишиться прикладом для всіх нас, а жертовність буде приводом для вшанування його вічної пам'яті в наших серцях.Вічна Слава Герою!Висловлюємо щирі співчуття батькам, брату, бабусям та всій родині, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай його душа знайде вічний спокій у Царстві Небесному.