У скорботі зустріли мужнього Воїна Володимира Бузановського

У скорботі зустріли мужнього Воїна, Сина України – Володимира Васильовича Бузановського. Життя Володимира обірвалося під час виконання бойового завдання біля селища Невське на Луганщині.З 20 червня 2024 року він вважався зниклим безвісти. І лише 11 липня 2025 року, після підтвердження експертизи було офіційно підтверджено його загибель. Це надзвичайно важка звістка для кожного з нас. Бо з війни не повернувся не просто Воїн – додому не повернувся син, чоловік, батько, брат, побратим, друг, односелець, Людина, яка віддано і чесно служила Україні.Народився Володимир 23 лютого 1975 року у звичайній родині, навчався, здобував професію, одружився. Працював, як і багато з нас. Мобілізований у квітні 2022 року. Проходив службу у складі 3 відділення кулеметного взводу 1 стрілецької роти військової частини А 4046.Сьогодні, ми вклоняємося пам’яті нашого Захисника. Він був Людиною, яка віддала найдорожче – життя – заради майбутнього кожного з нас.Щирі співчуття родині, близьким і всій нашій громаді.Пам’ятаємо. Шануємо. Не забудемо