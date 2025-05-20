Новини Золочівщини
18:06, 14 липня 2025
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У скорботі зустріли мужнього Воїна Володимира Бузановського

У скорботі зустріли мужнього Воїна Володимира Бузановського
Gazeta
Фото: НУС
У скорботі зустріли мужнього Воїна, Сина України – Володимира Васильовича Бузановського. Життя Володимира обірвалося під час виконання бойового завдання біля селища Невське на Луганщині.
У скорботі зустріли мужнього Воїна Володимира Бузановського
У скорботі зустріли мужнього Воїна Володимира Бузановського

З 20 червня 2024 року він вважався зниклим безвісти. І лише 11 липня 2025 року, після підтвердження експертизи було офіційно підтверджено його загибель. Це надзвичайно важка звістка для кожного з нас. Бо з війни не повернувся не просто Воїн – додому не повернувся син, чоловік, батько, брат, побратим, друг, односелець, Людина, яка віддано і чесно служила Україні.
Народився Володимир 23 лютого 1975 року у звичайній родині, навчався, здобував професію, одружився. Працював, як і багато з нас. Мобілізований у квітні 2022 року. Проходив службу у складі 3 відділення кулеметного взводу 1 стрілецької роти військової частини А 4046.
Сьогодні, ми вклоняємося пам’яті нашого Захисника. Він був Людиною, яка віддала найдорожче – життя – заради майбутнього кожного з нас.
Щирі співчуття родині, близьким і всій нашій громаді.
Пам’ятаємо. Шануємо. Не забудемо
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