Золочівська громада на щиті зустріла Героя Ярослава Кузьму

18 березня 2024 року Золочівська громада на щиті зустріла Героя, воїна, який залишився вірним Україні до останнього подиху, Ярослава Васильовича Кузьму, 1974 року народження, уродженця села Скварява.Гірка звістка прийшла у нашу громаду. 21 червня 2023 року зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Діброва Луганської області заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А4123 Ярослав Кузьма, призваний 18 грудня 2022 року Золочівським РТЦК.Після тривалих пошуків проведено ідентифікацію тіла у м. Києві та встановлено особу загиблого.Ярослав був надзвичайно чуйною, безвідмовною і доброзичливою людиною, мужньо став на захист України.Щирі співчуття рідним, близьким та колегам Ярослава Васильовича. Нехай його душа знайде спокій у вічності, а його подвиг завжди буде у серцях тих, хто його знав і поважав.