Новини Золочівщини
Золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя Михайла Франківа
14 травня 2025 року золочівська громада на колінах зустріла на щиті Героя, нашого захисника Михайла Петровича Франківа, уродженця села Скварява, 1983 року народження.
Михайло був мужнім воїном Національної гвардії України, служив у військовій частині 3017 на посаді гранатометника. Він стояв у перших лавах оборони — там, де найнебезпечніше, де кожен день на межі життя й смерті.
11 березня 2023 року, під час важких боїв на північно-східних околицях міста Бахмут, Михайло загинув у героїчному бою з російськими загарбниками.
Його особу вдалося встановити лише через два роки, після довгих і болісних очікувань, — 6 травня 2025 року.
Сьогодні ми вклоняємося пам’яті нашого Захисника. Він був сином, побратимом, воїном, українцем. Людиною, яка віддала найдорожче — життя — заради майбутнього кожного з нас.
Щирі співчуття родині, близьким і всій нашій громаді.
Пам’ятаємо. Шануємо. Не забудемо.
Герої не вмирають.
Слава Україні — Героям слава!
Михайло був мужнім воїном Національної гвардії України, служив у військовій частині 3017 на посаді гранатометника. Він стояв у перших лавах оборони — там, де найнебезпечніше, де кожен день на межі життя й смерті.
11 березня 2023 року, під час важких боїв на північно-східних околицях міста Бахмут, Михайло загинув у героїчному бою з російськими загарбниками.
Його особу вдалося встановити лише через два роки, після довгих і болісних очікувань, — 6 травня 2025 року.
Сьогодні ми вклоняємося пам’яті нашого Захисника. Він був сином, побратимом, воїном, українцем. Людиною, яка віддала найдорожче — життя — заради майбутнього кожного з нас.
Щирі співчуття родині, близьким і всій нашій громаді.
Пам’ятаємо. Шануємо. Не забудемо.
Герої не вмирають.
Слава Україні — Героям слава!
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