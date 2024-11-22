Оновлений гуртожиток у Галицькому: для тих, хто змушений був залишити свій дім

Урочисте відкриття розпочалося з молитви та хвилини мовчання в пам’ять про загиблих захисників. З вітальними словами до присутніх звернулися представники міжнародних і державних інституцій та органів місцевого самоврядування.«Реалізація таких проєктів дає змогу швидко створювати якісні умови для життя людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Ми раді бути партнерами цього процесу в Золочівській громаді», – зазначила вона.«Область потребує ще не одну тисячу таких приміщень для ВПО. Але цей проєкт – це реальна і вчасна допомога. Дякуємо НЕФКО і місцевій владі за командну роботу».Своєю чергою, директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска звернув увагу на особливу місію закладів освіти у цей час:«Коледжі Львівщини не лише навчають, а й дають прихисток людям, які втратили дім. Це – гідне служіння громаді».«Для нашої громади цей день – не просто відкриття будівлі. Це відкриття нового розділу в житті людей, які змушені були тікати від війни, але знайшли прихисток тут, у Золочеві. І я щиро дякую Північній екологічній фінансовій корпорації НЕФКО за те, що ми сьогодні маємо можливість реалізовувати подібні проєкти. Ваш вклад – це не лише фінанси, це довіра. А довіра – найвища форма підтримки.Дякую також всій команді, яка працювала над цим проєктом: працівникам Золочівської міської ради, керівництву та колективу агротехнічного коледжу, виконавцям робіт. Усі працювали, розуміючи, що йдеться про більше, ніж просто ремонт – ми говоримо про повернення людської гідності тим, хто її ризикував втратити разом із домом.Сьогодні в цьому гуртожитку житимуть родини військовослужбовців, які віддали життя за Україну, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї. Для кожного з них це – нова точка опори. І ми, як громада, як місцева влада, зобов’язані дбати про цих людей не лише в момент кризи, а й у довготривалій перспективі. Це і є справжня солідарність.Цей проєкт – приклад того, що навіть в умовах війни можна досягати якісних результатів, якщо є партнерство, відповідальність і віра в людину. Дякую всім, хто був і залишається частиною цього процесу».Ключі від нових помешкань у цей день отримали кілька родин, серед яких – багатодітна сім’я Тетяни Кацагорової. У своєму короткому виступі вона подякувала за умови, турботу і людяність, які зустріли їх у громаді.Після офіційної частини відбулася екскурсія оновленим гуртожитком. У кожній кімнаті – усе необхідне для проживання: нові меблі, санвузли, кухня, обладнання.Цей проєкт – приклад ефективної співпраці між місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами та освітнім закладом, який розділив свою інфраструктуру з тими, хто найбільше потребує допомоги. І водночас – це ще один крок до зміцнення соціальної згуртованості та турботи про кожного в умовах війни.