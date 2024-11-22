Новини Золочівщини
Оновлений гуртожиток у Галицькому: для тих, хто змушений був залишити свій дім
У громаді Золочева відкрили оновлений гуртожиток Галицького професійного агротехнічного коледжу, де відтепер проживатимуть внутрішньо переміщені особи. Відремонтоване приміщення стало не просто дахом над головою, а новим безпечним простором для тих, хто втратив своє житло через війну.
Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО в межах програми «Підтримка ЄС для нагальних потреб ВПО». На ремонтні роботи Золочівська міська рада отримала понад 2 мільйони 750 тисяч євро грантового фінансування.
На вулиці Львівській, 17а, в селі Галицьке створено комфортні умови для тимчасового проживання більш як 130 осіб. Серед нових мешканців — родини загиблих військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, пенсіонери. Вже підписано 45 ордерів, і процес поселення триває.
Урочисте відкриття розпочалося з молитви та хвилини мовчання в пам’ять про загиблих захисників. З вітальними словами до присутніх звернулися представники міжнародних і державних інституцій та органів місцевого самоврядування.
Адміністраторка проєктів НЕФКО Тетяна Веха наголосила, що підтримка ВПО в Україні залишається одним із пріоритетів для організації:
«Реалізація таких проєктів дає змогу швидко створювати якісні умови для життя людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Ми раді бути партнерами цього процесу в Золочівській громаді», – зазначила вона.
Заступник начальника Львівської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Кулепін зазначив:
«Область потребує ще не одну тисячу таких приміщень для ВПО. Але цей проєкт – це реальна і вчасна допомога. Дякуємо НЕФКО і місцевій владі за командну роботу».
Своєю чергою, директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска звернув увагу на особливу місію закладів освіти у цей час:
«Коледжі Львівщини не лише навчають, а й дають прихисток людям, які втратили дім. Це – гідне служіння громаді».
Міський голова Золочева Ігор Гриньків подякував міжнародним партнерам за довіру й підтримку, а всій команді – за результат:
«Для нашої громади цей день – не просто відкриття будівлі. Це відкриття нового розділу в житті людей, які змушені були тікати від війни, але знайшли прихисток тут, у Золочеві. І я щиро дякую Північній екологічній фінансовій корпорації НЕФКО за те, що ми сьогодні маємо можливість реалізовувати подібні проєкти. Ваш вклад – це не лише фінанси, це довіра. А довіра – найвища форма підтримки.
Дякую також всій команді, яка працювала над цим проєктом: працівникам Золочівської міської ради, керівництву та колективу агротехнічного коледжу, виконавцям робіт. Усі працювали, розуміючи, що йдеться про більше, ніж просто ремонт – ми говоримо про повернення людської гідності тим, хто її ризикував втратити разом із домом.
Сьогодні в цьому гуртожитку житимуть родини військовослужбовців, які віддали життя за Україну, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї. Для кожного з них це – нова точка опори. І ми, як громада, як місцева влада, зобов’язані дбати про цих людей не лише в момент кризи, а й у довготривалій перспективі. Це і є справжня солідарність.
Цей проєкт – приклад того, що навіть в умовах війни можна досягати якісних результатів, якщо є партнерство, відповідальність і віра в людину. Дякую всім, хто був і залишається частиною цього процесу».
Ключі від нових помешкань у цей день отримали кілька родин, серед яких – багатодітна сім’я Тетяни Кацагорової. У своєму короткому виступі вона подякувала за умови, турботу і людяність, які зустріли їх у громаді.
Після офіційної частини відбулася екскурсія оновленим гуртожитком. У кожній кімнаті – усе необхідне для проживання: нові меблі, санвузли, кухня, обладнання.
Цей проєкт – приклад ефективної співпраці між місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами та освітнім закладом, який розділив свою інфраструктуру з тими, хто найбільше потребує допомоги. І водночас – це ще один крок до зміцнення соціальної згуртованості та турботи про кожного в умовах війни.
Леся ГОРГОТА
Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО в межах програми «Підтримка ЄС для нагальних потреб ВПО». На ремонтні роботи Золочівська міська рада отримала понад 2 мільйони 750 тисяч євро грантового фінансування.
На вулиці Львівській, 17а, в селі Галицьке створено комфортні умови для тимчасового проживання більш як 130 осіб. Серед нових мешканців — родини загиблих військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, пенсіонери. Вже підписано 45 ордерів, і процес поселення триває.
Урочисте відкриття розпочалося з молитви та хвилини мовчання в пам’ять про загиблих захисників. З вітальними словами до присутніх звернулися представники міжнародних і державних інституцій та органів місцевого самоврядування.
Адміністраторка проєктів НЕФКО Тетяна Веха наголосила, що підтримка ВПО в Україні залишається одним із пріоритетів для організації:
«Реалізація таких проєктів дає змогу швидко створювати якісні умови для життя людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Ми раді бути партнерами цього процесу в Золочівській громаді», – зазначила вона.
Заступник начальника Львівської ОВА з питань цифрового розвитку Олександр Кулепін зазначив:
«Область потребує ще не одну тисячу таких приміщень для ВПО. Але цей проєкт – це реальна і вчасна допомога. Дякуємо НЕФКО і місцевій владі за командну роботу».
Своєю чергою, директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска звернув увагу на особливу місію закладів освіти у цей час:
«Коледжі Львівщини не лише навчають, а й дають прихисток людям, які втратили дім. Це – гідне служіння громаді».
Міський голова Золочева Ігор Гриньків подякував міжнародним партнерам за довіру й підтримку, а всій команді – за результат:
«Для нашої громади цей день – не просто відкриття будівлі. Це відкриття нового розділу в житті людей, які змушені були тікати від війни, але знайшли прихисток тут, у Золочеві. І я щиро дякую Північній екологічній фінансовій корпорації НЕФКО за те, що ми сьогодні маємо можливість реалізовувати подібні проєкти. Ваш вклад – це не лише фінанси, це довіра. А довіра – найвища форма підтримки.
Дякую також всій команді, яка працювала над цим проєктом: працівникам Золочівської міської ради, керівництву та колективу агротехнічного коледжу, виконавцям робіт. Усі працювали, розуміючи, що йдеться про більше, ніж просто ремонт – ми говоримо про повернення людської гідності тим, хто її ризикував втратити разом із домом.
Сьогодні в цьому гуртожитку житимуть родини військовослужбовців, які віддали життя за Україну, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї. Для кожного з них це – нова точка опори. І ми, як громада, як місцева влада, зобов’язані дбати про цих людей не лише в момент кризи, а й у довготривалій перспективі. Це і є справжня солідарність.
Цей проєкт – приклад того, що навіть в умовах війни можна досягати якісних результатів, якщо є партнерство, відповідальність і віра в людину. Дякую всім, хто був і залишається частиною цього процесу».
Ключі від нових помешкань у цей день отримали кілька родин, серед яких – багатодітна сім’я Тетяни Кацагорової. У своєму короткому виступі вона подякувала за умови, турботу і людяність, які зустріли їх у громаді.
Після офіційної частини відбулася екскурсія оновленим гуртожитком. У кожній кімнаті – усе необхідне для проживання: нові меблі, санвузли, кухня, обладнання.
Цей проєкт – приклад ефективної співпраці між місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами та освітнім закладом, який розділив свою інфраструктуру з тими, хто найбільше потребує допомоги. І водночас – це ще один крок до зміцнення соціальної згуртованості та турботи про кожного в умовах війни.
Леся ГОРГОТА
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