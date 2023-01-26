Новини Золочівщини
08:50, 27 січня 2023
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Найбільший грант в історії громади

Найбільший грант в історії громади
Gazeta
Фото: НУС
25 січня, підписана контрактна угода між Золочівською міською радою та ТОВ «АВЄГА». Ця контрактна угода впроваджується в рамках Програми дій «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні» відповідно до Договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО та Золочівською міською радою для фінансування заходів проєкту «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку під літерою Д'-5 на вул. Львівській, 17, а в селі Червоне Золочівського району Львівської області». З наступного тижня підрядник приступає до реалізації проєкту.
Міський голова Золочева Ігор Гриньків: «Це найбільший грант в історії нашої громади. Ми вже мали досвід співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. У попередні роки – проводили реконструкцію мереж вуличного освітлення. Щоправда, тоді це були кредитні кошти, а зараз – безповоротна фінансова допомога. Будівельні роботи буде виконано на суму 1 735 291,61 євро. Допомогти ближньому в такому нелегкому сьогоденні – обов’язок кожного з нас! Тож нумо разом допоможемо людям, які постраждали внаслідок російської агресії, втратили свої домівки і перебувають у скрутному матеріальному та моральному становищі».
Ірина ГИРИЛО
Фото Лесі ГОРГОТИ
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