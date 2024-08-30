Відкриття нових тенісних кортів у Золочеві: нова сторінка в розвитку спорту

Текст і фото Леся Горгота

На урочистому заході присутній начальник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман ХІМ’ЯК, який підкреслив важливість цієї події для розвитку спорту в регіоні:«Я щиро радий, що навіть у такий складний для нашої держави час, ми маємо можливість відкривати нові спортивні об’єкти, як ці тенісні корти в Золочеві. Це дуже важливо, адже спорт завжди був і залишається джерелом сили, єдності та духу для нашої нації. Особливо приємно, що цей проєкт реалізований за спонсорські кошти, без залучення державного фінансування. Це демонструє, наскільки небайдужі наші люди, як в Україні, так і за кордоном, до розвитку спорту і підтримки молоді».З вітальними словами також виступили заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Віктор Олійник та міський голова Золочева Ігор Гриньків.Віктор Олійник у своєму виступі наголосив на важливості розвитку спорту серед дітей і молоді:«Теніс є одним із найпопулярніших видів спорту на Золочівщині, тому дуже важливо, що відтепер мешканці матимуть доступ до сучасних тенісних кортів. Вірю, що саме на цих кортах зростатимуть майбутні чемпіони України!»Міський голова Ігор Гриньків у своєму виступі з теплом підкреслив:«Впродовж десятків років молодші і старші жителі нашої громади не мали можливості тренуватись на професійних кортах. І сьогодні завдяки ініціативі Галини Мудрої, чия родина заповіла кошти українцям, це стало можливим. Сьогодні з нами немає світлої пам’яті Романа Мерещака, голови громадської організації «Тенісний клуб «Галич», який впродовж багатьох років вболівав за те, щоб у Золочеві були тенісні корти...»Також Ігор Гриньків висловив особливу подяку Галині Мудрій та її брату Ярославу зі США, без яких цей проєкт не був би реалізований. Він зазначив, що їхній внесок – це не лише подарунок для громади, але й інвестиція у майбутнє покоління. Завдяки їхній підтримці золочівські діти та молоді спортсмени матимуть можливість розвивати свої навички на професійних кортах.«Бажаю нашим тенісистам невпинного руху вперед, нових перемог та досягнень. Вірю, що серед вас зростають майбутні чемпіони, які прославлять не лише Золочів, але й всю Україну!» – підсумував міський голова Золочева.До слова запросили головну ініціаторку будівництва кортів. У своїй промові Галина МУДРА зворушливо відзначила:«Це як потрібно любити Україну, як сильно потрібно вболівати за свою землю, щоб усе своє майно, всі зароблені тяжкою працею кошти заповісти на розвиток України. Для цього потрібно мати велике серце і незламну віру в майбутнє нашої країни. Ці корти стали можливими завдяки щедрості і любові до Батьківщини Ольги та Михайла Лісевичів».Юна тенісистка Владислава УКРАЇНЕЦЬ зазначила: «Я три роки займаюсь тенісом. До цього я тренувалась на майданчику з асфальтним покриттям. Мені здавалось, що про такий професійний корт у Золочеві можна хіба що мріяти. І ось сьогодні це вже не мрія. Дякую спонсорам за професійні тенісні корти».До урочистого перерізання стрічки запросили внучок Ольги Лісевич – Соломію та Ярину. Цей символічний момент підкреслив тяглість поколінь і спадковість любові до України, яку передала своїм нащадкам родина.Тенісні корти стали новим стимулом для понад 140 дітей, які займаються великим тенісом у громаді. Вони отримали можливість тренуватися на сучасній базі, що значно покращить їхні результати та сприятиме розвитку тенісу не лише у громаді.Як вже було зазначено, будівництво кортів було профінансоване завдяки пану Ярославу – благодійнику з діаспори, батьки якого родом з України. Крім підтримки спортивних ініціатив, пан Ярослав допомагає дітям-сиротам та сім’ям, які постраждали від війни. Меценат також докладає зусиль для зміцнення міжнародної співпраці, зокрема, налагодження партнерських відносин між Золочівською громадою та громадами у США.Це відкриття – важлива подія для всієї громади, яка не лише розвиває спортивну інфраструктуру, але й зміцнює дух єдності та підтримки в цей складний для України час. Завдяки таким ініціативам спорт у Золочеві має всі шанси на подальший розвиток, а діти отримають можливість досягати нових висот.