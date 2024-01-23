Сьогодні золочівська громада на колінах зустріла на щиті нашого Героя, воїна Андрія Казьміра

Сьогодні золочівська громада на колінах у невимовному смутку зустріла на щиті нашого Героя, воїна Андрія Володимировича Казьміра, 1990 р. н., жителя села Новоселище.Вірний військовій присязі старший солдат Андрій Казьмір загинув 29 січня 2024 року під час виконання бойового завдання із стримування військової агресії російської федерації в районі н. п. Вербове Запорізької області у результаті скидання осколкового боєприпасу з БПЛА.Висловлюємо щирі співчуття рідним та низько схиляємо голови у скорботі.Будемо завжди пам’ятати його подвиг.Вічна Пам’ять і Слава Герою.