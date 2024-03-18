Новини Золочівщини
17:03, 06 вересня 2024
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Золочівська громада на колінах зустріла нашого Героя Василя Цибуха

Золочівська громада на колінах зустріла нашого Героя Василя Цибуха
Gazeta
Фото: НУС
6 вересня 2024 року, на площі Незалежності золочівська громада на колінах зустріла нашого Героя Василя Богдановича ЦИБУХА, 1974 р. н.
Головний сержант 3 механізованого батальйону військової частини А 4941 Василь ЦИБУХ завершив земний шлях 1 вересня 2024 року у Покровському районі, що на Донеччині.
Висловлюємо щирі співчуття родині покійного воїна, низько схиляємо голови у скорботі!
Вічна пам'ять та слава Герою!
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