Новини Золочівщини
Золочівська громада на колінах зустріла нашого Героя Василя Цибуха
6 вересня 2024 року, на площі Незалежності золочівська громада на колінах зустріла нашого Героя Василя Богдановича ЦИБУХА, 1974 р. н.
Головний сержант 3 механізованого батальйону військової частини А 4941 Василь ЦИБУХ завершив земний шлях 1 вересня 2024 року у Покровському районі, що на Донеччині.
Висловлюємо щирі співчуття родині покійного воїна, низько схиляємо голови у скорботі!
Вічна пам'ять та слава Герою!
Головний сержант 3 механізованого батальйону військової частини А 4941 Василь ЦИБУХ завершив земний шлях 1 вересня 2024 року у Покровському районі, що на Донеччині.
Висловлюємо щирі співчуття родині покійного воїна, низько схиляємо голови у скорботі!
Вічна пам'ять та слава Герою!
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