Золочівська громада на колінах зустріла нашого Героя Василя Цибуха

6 вересня 2024 року, на площі Незалежності золочівська громада на колінах зустріла нашого Героя Василя Богдановича ЦИБУХА, 1974 р. н.

Головний сержант 3 механізованого батальйону військової частини А 4941 Василь ЦИБУХ завершив земний шлях 1 вересня 2024 року у Покровському районі, що на Донеччині.

Висловлюємо щирі співчуття родині покійного воїна, низько схиляємо голови у скорботі!

Вічна пам'ять та слава Герою!