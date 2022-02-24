ІНФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВО!

Шановні громадяни!Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції, вкрай важливі зараз:ЩО РОБИТИ?◾️ЩОБ НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ◾️ПРАВИЛА КІБЕРБЕЗПЕКИПринагідно ділимось важливими новинами від Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation станом на 19.00: Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти.Як і раніше: зберігаємо спокій! Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.Слава Україні!