Новини Золочівщини
18:30, 24 лютого 2022
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ІНФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВО!

ІНФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВО!
Gazeta
Фото: НУС
Шановні громадяни!
Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції, вкрай важливі зараз:
ЩО РОБИТИ?
◾️ЩОБ НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
◾️ПРАВИЛА КІБЕРБЕЗПЕКИ
ІНФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВО!
ІНФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВО!

Принагідно ділимось важливими новинами від Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation станом на 19.00: Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти.
Як і раніше: зберігаємо спокій! Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.
Слава Україні!
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