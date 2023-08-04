Тарас Яцунський – у Молодіжній раді МОЗ

– Для мене це велика честь і відповідальність – бути частиною Молодіжної ради при МОЗ. Я вважаю, що молоді фахівці мають унікальну можливість брати участь у процесах реформування медицини, які вплинуть на майбутнє здоров'я нашої нації. Наше завдання – пропонувати свіжі ідеї, залучати молодь до ініціатив, які покращать систему охорони здоров’я, і допомагати Міністерству у вирішенні актуальних питань.Основні завдання Молодіжної ради:Залучення молоді до проєктів МОЗ;Надання рекомендацій щодо реформування системи охорони здоров’я;Сприяння зміцненню співпраці між Міністерством охорони здоров’я та громадянським суспільством.Молодіжна рада стане платформою для розвитку нових ідей та проєктів, які матимуть реальний вплив на систему охорони здоров'я.