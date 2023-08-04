Новини Золочівщини
Тарас Яцунський – у Молодіжній раді МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України визначило склад новоствореної Молодіжної ради, до якої увійшли 30 обраних членів. Серед них – директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Тарас Яцунський. Його участь у цьому важливому консультативно-дорадчому органі відкриває нові можливості для впровадження змін у сфері охорони здоров'я.
Тарас Яцунський, директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня»:
– Для мене це велика честь і відповідальність – бути частиною Молодіжної ради при МОЗ. Я вважаю, що молоді фахівці мають унікальну можливість брати участь у процесах реформування медицини, які вплинуть на майбутнє здоров'я нашої нації. Наше завдання – пропонувати свіжі ідеї, залучати молодь до ініціатив, які покращать систему охорони здоров’я, і допомагати Міністерству у вирішенні актуальних питань.
Основні завдання Молодіжної ради:
Залучення молоді до проєктів МОЗ;
Надання рекомендацій щодо реформування системи охорони здоров’я;
Сприяння зміцненню співпраці між Міністерством охорони здоров’я та громадянським суспільством.
Молодіжна рада стане платформою для розвитку нових ідей та проєктів, які матимуть реальний вплив на систему охорони здоров'я.
Тарас Яцунський, директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня»:
– Для мене це велика честь і відповідальність – бути частиною Молодіжної ради при МОЗ. Я вважаю, що молоді фахівці мають унікальну можливість брати участь у процесах реформування медицини, які вплинуть на майбутнє здоров'я нашої нації. Наше завдання – пропонувати свіжі ідеї, залучати молодь до ініціатив, які покращать систему охорони здоров’я, і допомагати Міністерству у вирішенні актуальних питань.
Основні завдання Молодіжної ради:
Залучення молоді до проєктів МОЗ;
Надання рекомендацій щодо реформування системи охорони здоров’я;
Сприяння зміцненню співпраці між Міністерством охорони здоров’я та громадянським суспільством.
Молодіжна рада стане платформою для розвитку нових ідей та проєктів, які матимуть реальний вплив на систему охорони здоров'я.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)