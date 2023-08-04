Новини Золочівщини
13:18, 24 жовтня 2024
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Тарас Яцунський – у Молодіжній раді МОЗ

Тарас Яцунський – у Молодіжній раді МОЗ
Gazeta
Фото: НУС
Міністерство охорони здоров'я України визначило склад новоствореної Молодіжної ради, до якої увійшли 30 обраних членів. Серед них – директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Тарас Яцунський. Його участь у цьому важливому консультативно-дорадчому органі відкриває нові можливості для впровадження змін у сфері охорони здоров'я.
Тарас Яцунський, директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня»:
– Для мене це велика честь і відповідальність – бути частиною Молодіжної ради при МОЗ. Я вважаю, що молоді фахівці мають унікальну можливість брати участь у процесах реформування медицини, які вплинуть на майбутнє здоров'я нашої нації. Наше завдання – пропонувати свіжі ідеї, залучати молодь до ініціатив, які покращать систему охорони здоров’я, і допомагати Міністерству у вирішенні актуальних питань.
Основні завдання Молодіжної ради:
Залучення молоді до проєктів МОЗ;
Надання рекомендацій щодо реформування системи охорони здоров’я;
Сприяння зміцненню співпраці між Міністерством охорони здоров’я та громадянським суспільством.
Молодіжна рада стане платформою для розвитку нових ідей та проєктів, які матимуть реальний вплив на систему охорони здоров'я.

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