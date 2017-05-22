У Золочеві відбулися урочисті заходи з нагоди 159-річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря

У Золочеві біля пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку відбулися урочисті заходи з нагоди 159-річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря.

Представники громадськості та влади, військовослужбовці Навчального центру НГУ спільно з побратимами із Збройних сил України та військового госпіталю поклали квіти до підніжжя пам’ятника світоча українського народу.

За матеріалами НЦ НГУ

