Новини Золочівщини
14:02, 22 тра 2020
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У Золочеві відбулися урочисті заходи з нагоди 159-річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря

У Золочеві відбулися урочисті заходи з нагоди 159-річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря
Gazeta
Фото: НУС
 

У Золочеві відбулися урочисті заходи з нагоди 159-річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря

 

У Золочеві відбулися урочисті заходи з нагоди 159-річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря

 

У Золочеві біля пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку відбулися урочисті заходи з нагоди 159-річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря.
Представники громадськості та влади, військовослужбовці Навчального центру НГУ спільно з побратимами із Збройних сил України та військового госпіталю поклали квіти до підніжжя пам’ятника світоча українського народу.
За матеріалами НЦ НГУ
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