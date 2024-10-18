Cоціальна сфера – важлива



Ірина Домарецька

17 жовтня 2024 року у рамках проєкту «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб», за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, відбулася робоча зустріч з представниками сфери соціального захисту, установ та організацій, які надають соціальні послуги у Золочівській громаді.На зустрічі обговорили стан виконання плану розвитку системи соціальних послуг, акцентуючи увагу на заходах з реалізації плану розвитку соціальної сфери з врахуванням потреб ВПО та адаптації до сучасних потреб і викликів.Представниця Уповноваженого Верховного комісара ООН у справах біженців Марина Куприкова відзначила, що поточна співпраця є важливим кроком у зміцненні можливостей соціальних служб та сприяє побудові стійкої системи захисту для ВПО. Вона також підкреслила, що такі ініціативи допомагають об'єднувати зусилля громади та міжнародних партнерів для досягнення спільної мети — підтримки вразливих верств населення.Дякуємо всім учасникам за активну позицію та конструктивні пропозиції! Разом ми працюємо на підтримку внутрішньо переміщених осіб і зміцнення системи соціального захисту нашої громади.