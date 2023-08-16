Cтратегічна сесія Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб



Анна БУКОВСЬКА

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– Золочівська громада перша на Львівщині у травні цього року в рамках проєкту «Підвищення спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації ВПО», який реалізує БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, створила Координаційну раду з питань діяльності ВПО при міському голові, – зазначилаСуттєво полегшити побут, дати перспективи та можливість реалізувати себе. З цим переселенцям допоможуть ради ВПО. Це консультативно-дорадчий, репрезентативний й посередницький органи. Ради ВПО залучаються до розробки та реалізації регіональних і місцевих політик, беруть активну участь у місцевому самоврядуванні. Ми зосереджуємося на побудові справді дієвого дорадчого органу. Нам важливо згуртувати людей, які хочуть повноцінно жити та прагнуть, щоби на новому місці враховували не тільки їхні потреби, але і їхні пропозиції та потенціал. Зрозуміло, що ми не зможемо подолати всіх викликів. Але, власне, такі органи показують владі, що є першочергове і нагальне. У Золочівській громаді є розуміння того, що слід консолідувати зусилля заради спільних дій.– Сьогоднішній сесії передувала тривала та активна робота місцевої ініціативної групи та координаторки програми «Єднання заради дії» у Львівській області Оксани Яковець, – зазначив. – До складу Ради увійшли представники громадських організацій і ініціативної групи, ВПО, фахівці Золочівської міської ради, котрі безпосередньо займаються вирішення проблем та забезпеченням потреб внутрішньо переміщених осіб. Насправді, разом із проблемами і навантаженням, які отримала громада у зв’язку із переміщенням в громаду людей, що постраждали від російської агресії, ми також отримали досвід та можливості. До нас приїхали фахівці різних галузей – лікарі, педагоги, вузькопрофільні спеціалісти, яких ми не мали у громаді. І зараз їхній досвід є дуже цінним для нас.Учасники зустрічі визначали пріоритетні напрямки своєї діяльності, намагалися наповнювати їх змістовними заходами і пропозиціями для того, аби подати їх на розгляд міського голови. Зокрема, це робота з дітьми, людьми, які потребують стороннього нагляду, проведення заходів у сфері культури, екологічна проблематика, а також гуманітарні, інтеграційні та житлові питання.