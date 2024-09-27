Психосоціальні послуги Львівщини





Керівник аналітичного напрямку координаційних центрів Львівщини Володимир ГОРАК розповів про роботу Координаційних центрів у районах, зазначивши:

Леся ГОРГОТА

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Захід відкривякий висловив вдячність усім учасникам за їхню працю та зусилля в забезпеченні психосоціальної підтримки.«Ми повинні об'єднувати наші зусилля, щоб надати всебічну підтримку тим, хто її потребує», —наголошуючи на важливості роботи з населенням в умовах сучасних викликів.акцентувала увагу на важливості співпраці різних інституцій для покращення психосоціальної підтримки населення. Вона підкреслила, що робоча група КЦ сформована з фахівців Львівщини, до складу якої входять директори департаментів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я та економічної політики. Усі бажаючі можуть ознайомитися з діяльністю КЦ та послугами, які вони надають, на інтерактивній карті на сайті Львівської ОВА.«Я вважаю, що добра синергія між громадським сектором і державним управлінням забезпечила на Львівщині добрі результати в допомозі людям. Це дуже важлива ініціатива, яка демонструє, як спільні зусилля можуть зробити великий внесок у покращення життя людей у складні часи. Координаційні центри у Львівщині, які допомагають різним категоріям громадян, є важливим елементом підтримки та відновлення. Вдосконалення алгоритмів допомоги та налагодження комунікації між різними організаціями дозволяє ефективніше реагувати на запити населення», –«Координаційні центри підтримки цивільного населення створено для того, щоб ефективно реагувати на потреби населення, особливо вразливих категорій, таких як ветерани, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Ми працюємо над удосконаленням алгоритмів надання допомоги та взаємодії між різними структурами, щоб зробити процес максимально прозорим і доступним для кожного».У рамках заходу учасники обговорили оцінку потреб у психосоціальних послугах, обмінялися наявними механізмами, розглянули існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Серед ключових напрямків обговорення були питання координації з НСЗУ (Національна служба здоров'я України) для покращення доступу до медичних і соціальних послуг для ветеранів. Йдеться про програму безкоштовного зубопротезування, на яку Уряд додатково виділив 750 мільйонів гривень. Таку послугу можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці. Важливим є питання соціального спрямування щодо підтримки населення: наших ветеранів та членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб. А також досвідом щодо програм в громадах, виявлення проблемних питань у координації, перескеруванні чи відсутності послуг (для ветеранів, родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), людей з інвалідністю, осіб із залежностями, людей старшого віку). Спільно обговорили рішення щодо покращення взаємодії для надання допомоги.Захід «Психосоціальні послуги Львівщини» став важливим кроком у створенні ефективної системи підтримки населення, яка враховує потреби кожного жителя регіону. Спільні зусилля державних установ, громадських організацій та міжнародних партнерів сприятимуть розвитку психосоціальної підтримки для вразливих категорій населення.Нагадаємо, з ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Козицького офіси координаційного центру працюють у кожному районі Львівщини.