Новини Золочівщини
Презентували план удосконалення соціальних послуг
У Золочівській громаді провели презентацію Плану удосконалення системи соціальних послуг.
Вітав учасників презентації заступник міського голови Золочева Василь Гавришків.
– Основним ресурсом громади є її мешканці. На різних етапах життя будь-хто з мешканців громади може потрапити у складні життєві обставини та потребувати професійної соціальної підтримки для їх подолання, – зазначив Василь Гавришків. – Тому в кожній територіальній громаді необхідним є розвиток та забезпечення надання соціальних послуг. І ми як орган місцевого самоврядування є відповідальними за забезпечення надання базових соціальних послуг з урахуванням потреб мешканців громади.
– Загалом система соціальних послу у Золочівській громаді адаптована до потреб її мешканців, – розпочала презентацію Оксана Яковець, регіональна координаторка БО БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез». – З 17 базових послуг у громаді надають 13. Інші чотири послуги не є затребуваними широкою категорією громадян і для їх надання ви запрошуєте фахівців з інших громад.
Одним із ключових напрямків зустрічі було обговорення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану.
Про співпрацю міської ради з структурними підрозділами системи соціальних послуг територіальної громади щодо дотримання законодавства під час надання соціальних послуг розповіла Наталія Блажейко, адміністраторка ЦНАПу, заступниця голови робочої групи з розробки Соціального паспорта Золочівської громади.
Леся Горгота, начальниця відділу інформаційної політики Золочівської міської ради, членкиня робочої групи, запропонувала до обговорення середньостроковий план розвитку соціальної сфери Золочівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.
Також учасники презентації обговорили поточну ситуацію та важливість актуалізації напрямів та цілей плану розвитку соціальної сфери з врахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Вітав учасників презентації заступник міського голови Золочева Василь Гавришків.
– Основним ресурсом громади є її мешканці. На різних етапах життя будь-хто з мешканців громади може потрапити у складні життєві обставини та потребувати професійної соціальної підтримки для їх подолання, – зазначив Василь Гавришків. – Тому в кожній територіальній громаді необхідним є розвиток та забезпечення надання соціальних послуг. І ми як орган місцевого самоврядування є відповідальними за забезпечення надання базових соціальних послуг з урахуванням потреб мешканців громади.
– Загалом система соціальних послу у Золочівській громаді адаптована до потреб її мешканців, – розпочала презентацію Оксана Яковець, регіональна координаторка БО БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез». – З 17 базових послуг у громаді надають 13. Інші чотири послуги не є затребуваними широкою категорією громадян і для їх надання ви запрошуєте фахівців з інших громад.
Одним із ключових напрямків зустрічі було обговорення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану.
Про співпрацю міської ради з структурними підрозділами системи соціальних послуг територіальної громади щодо дотримання законодавства під час надання соціальних послуг розповіла Наталія Блажейко, адміністраторка ЦНАПу, заступниця голови робочої групи з розробки Соціального паспорта Золочівської громади.
Леся Горгота, начальниця відділу інформаційної політики Золочівської міської ради, членкиня робочої групи, запропонувала до обговорення середньостроковий план розвитку соціальної сфери Золочівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.
Також учасники презентації обговорили поточну ситуацію та важливість актуалізації напрямів та цілей плану розвитку соціальної сфери з врахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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