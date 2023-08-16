Презентували план удосконалення соціальних послуг



Ірина ДОМАРЕЦЬКА

У Золочівській громаді провели презентацію Плану удосконалення системи соціальних послуг.Вітав учасників презентації– Основним ресурсом громади є її мешканці. На різних етапах життя будь-хто з мешканців громади може потрапити у складні життєві обставини та потребувати професійної соціальної підтримки для їх подолання, –. – Тому в кожній територіальній громаді необхідним є розвиток та забезпечення надання соціальних послуг. І ми як орган місцевого самоврядування є відповідальними за забезпечення надання базових соціальних послуг з урахуванням потреб мешканців громади.– Загалом система соціальних послу у Золочівській громаді адаптована до потреб її мешканців, – розпочала презентацію– З 17 базових послуг у громаді надають 13. Інші чотири послуги не є затребуваними широкою категорією громадян і для їх надання ви запрошуєте фахівців з інших громад.Одним із ключових напрямків зустрічі було обговорення надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану.Про співпрацю міської ради з структурними підрозділами системи соціальних послуг територіальної громади щодо дотримання законодавства під час надання соціальних послуг розповілазапропонувала до обговорення середньостроковий план розвитку соціальної сфери Золочівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.Також учасники презентації обговорили поточну ситуацію та важливість актуалізації напрямів та цілей плану розвитку соціальної сфери з врахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб.