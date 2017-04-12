Відкрито два спортивних майданчики

– Це перший такий комплекс на Львівщині. Він стане не тільки відмінним місцем для проведення вільного часу золочів'ян, а й додатковою тренувальною базою для місцевої дитячо-юнацької спортивної школи та осередку центру «Спорт для всіх». Такий комплекс є повним аналогом великому спортивному залу. На ньому можна не лише проводити інтенсивні особисті тренування, а й позмагатись у командних видах спорту, –– Мені сьогодні надзвичайно приємно перебувати на Золочівщині. Вдвічі приємніше бути на відкритті такого гарного спортивного комплексу, до спорудження котрого долучилась «Фундація Шопських». Як мама розумію важливість таких громадських просторів для наших дітей і молоді. Ми живемо в час, коли вкрай важливо забрати дітей від гаджетів і спонукати їх до здорового способу життя.– Пропоную усім разом пригадати, як виглядав цей громадський простір міста 10 років тому. Величезні вітровальні тополі вздовж річки Млинівки, яка тоді мала інше русло.Зараз усе дуже змінено. Змінено на краще. Якщо говорити про новозбудований сучасний тренажерний майданчик, то хочу насамперед подякувати Вадиму Климовичу, директору Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Оглядаючи новозбудовану площадку з наливним покриттям тут, у Золочеві, Вадим Климович на мою ініціативу, що тут згодом збудуємо тренажерну площадку категорично заявив – хочете якості, купуйте в «Інтер Атлетика» і надав телефон менеджера Любомира Цюпяка. Любомир добре робить свою роботу, бо після того, як під час зустрічі він нам показав, що компанія «Інтер Атлетика» збудувала по Україні і над чим працює, то хочеться купити геть усе і змонтувати у Золочеві. Але треба зважити фінансові можливості. Роман Кушнір, Тарас Куйбіда, представники «Інтер Атлетика» трохи часу витратили на підбір обладнання, його розміщення і з цією пропозицією від районного відділу освіти ми пішли на обласний конкурс мікропроєктів. Наш проєкт ми назвали «Сильна і здорова нація» та додали до назви, що це «тренажерний комплекс для 986 учнів ЗОШ №1 м. Золочева». Щоб взяти участь у конкурсі та перемогти, потрібно було мати спонсорські кошти – не менше 25% від вартості тренажерів – 132331 грн.Тут хочу подякувати вчителям і батькам школи – попри інші потреби вони зібрали 14331 грн. Хочу в особливий спосіб відмітити меценатів, завдяки котрим все це відбулось. Від себе особисто, від усіх нас велике дякую Вам, Олександре Тютін, Назарію Галушка, Йосипе Барабаш, Валентино Тарнавська, Володимире Драп'ятий, Станіславе Бабінський, Юрію Мицко, Федоре Шопський за вашу жертовність, за ваше сумління, талант і покликання – робити людям добро. Дай Вам, Боже, щастя, нехай Вам віддасться сторицею. Дякую усім, хто має владні повноваження і причетний до цього, оскільки ми всі маємо обов'язок працювати для громади.– Ми всі маємо дбати про здоров’я наших дітей. І чим більше буде таких спортивно-оздоровчих громадських просторів, тим здоровішими зростатимуть наші діти. Щиро вдячний міському голові Золочева, котрий ініціював цей проєкт, вболівав за його реалізацію. В останні роки у нас значно побільшало спортивних та дитячих майданчиків і це тішить.– Сам з дитинства займаюсь спортом. На жаль, у мого покоління таких майданчиків і таких тренажерів не було. Дуже хочу, щоб діти не проводили час за комп’ютерними іграми чи іншими заняттями, які шкодять їх здоров’ю. Діти мають рости здоровими і фізично розвиватись.– Я завжди підтримував і підтримуватиму розвиток спорту. Ми всі розуміємо, що коштів у державі завжди не вистачає. Маємо шукати усі можливі шляхи для того, щоб підняти спортивну галузь і всіляко втримати спортивні секції, котрі є у місті, гуртки тощо. У мене зростають діти. Вони займаються спортом і я чудово розумію потребу у розвитку спортивної інфраструктури.