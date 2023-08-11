Вадим Савенко – чемпіон світу з армреслінгу

Змагання об’єднали понад 1300 учасників з 61 країни світу, але наш земляк показав неймовірний характер і волю до перемоги, піднявшись на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.Міський голова Ігор ГРИНЬКІВ висловив свою гордість за досягнення Вадима, наголосивши на важливості таких успіхів для всієї громади:«Я щиро радію за Вадима і пишаюся цим наполегливим та цілеспрямованим хлопцем! Вадим є живим прикладом того, як праця, самодисципліна та непохитна віра у свої сили можуть привести до найвищих спортивних вершин. Особливо це вражає, коли таких успіхів досягають наші земляки, вирощені у маленьких селах, де умови для розвитку спорту обмежені. Його перемога – це гордість для нашої громади і для всієї країни».Сам Вадим Савенко висловив своє бажання розвивати спорт на території Золочівської громади, ділячись планами щодо створення нових можливостей для молоді:«Моя перемога – це не лише особисте досягнення, але й стимул для подальшого розвитку спорту у нашій громаді. Я мрію, щоб кожен хлопець і дівчина мали можливість займатися улюбленим видом спорту, незалежно від того, де вони живуть. Хочу, щоб наші молоді спортсмени мали всі умови для досягнення своїх цілей і, можливо, навіть перевершили мої досягнення».Крім того, Вадим Савенко нещодавно придбав автомобіль за власні кошти і передав його військовим на фронт, ще раз продемонструвавши свою відданість Україні та підтримку захисникам.Варто відзначити, що батько Вадима, Василь Савенко, зараз захищає Україну у лавах Збройних Сил України, що додає ще більше значущості досягненням його сина.