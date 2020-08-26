Новини Золочівщини
18:19, 23 жовтня 2020
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Оновлений майданчик для міні-футболу

Оновлений майданчик для міні-футболу
Gazeta
Фото: НУС
У серпні в Золочеві з’явився перший в нашій області мультифункціональний спортивний простір. З антивандальними тренажерами, поліуритановим майданчиком для змагань з волейболу, баскетболу, великого тенісу.
А вчора у Золочеві урочисто відкрили оновлений майданчик для міні-футболу біля Золочівського радіозаводу!
«Сьогодні багато говорять про те, що нинішня молодь неактивна, що її цікавлять лише гаджети. Це неправда. Наші хлопці і дівчата хочуть вести активний спосіб життя, бути здоровими і сильними. У Золочеві молодь саме така! Вихованці дитячо-спортивної юнацької школи та центру «Спорт для всіх» завжди демонструють блискучі результати!
Реконструкція цього майданчика обійшлася у 1,3 млн грн. 700 тис грн – кошти з обласного бюджету, решта – районного.
Дякую керівництву району, що в такий непростий час долучилися до співфінансування. Насправді це дуже вигідна інвестиція. Бо це внесок у здоров’я наших дітей, в наше майбутнє.
Ми, влада, маємо подбати про спортивну інфраструктуру в кожному населеному пункті нашої області», – зазначив під час події голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
«У Золочеві завершили ще один об‘єкт у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини.
У Золочеві за останні кілька років ми суттєво оновили спортивну інфраструктуру. У серпні відкрили тут мультифункціональний спортивний простір європейського зразка — один майданчик зі наливним покриттям, а інший — з тренажерним обладнанням.
А сьогодні відкрили ще й майданчик зі штучним покриттям поблизу опорної школи, в якій навчається понад тисяча учнів. Також тут функціонує потужна ДЮСШ, яка налічує понад 250 вихованців.
Такий інфраструктурний об‘єкт — важливий внесок у розвиток рухової активності та спорту в громаді. Спільно з обласною державною адміністрацією працюємо, над тим, аби у нашій громаді добрих ініціатив ставало дедалі більше», – розповідає міський голова Золочева Ігор Гриньків.
В межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини цього року спорудили 13 майданчиків, три об’єкти – на завершенні. Серед них – повноцінні стадіони у Буську та Самборі.
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