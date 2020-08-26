У серпні в Золочеві з’явився перший в нашій області мультифункціональний спортивний простір. З антивандальними тренажерами, поліуритановим майданчиком для змагань з волейболу, баскетболу, великого тенісу.

А вчора у Золочеві урочисто відкрили оновлений майданчик для міні-футболу біля Золочівського радіозаводу!

«Сьогодні багато говорять про те, що нинішня молодь неактивна, що її цікавлять лише гаджети. Це неправда. Наші хлопці і дівчата хочуть вести активний спосіб життя, бути здоровими і сильними. У Золочеві молодь саме така! Вихованці дитячо-спортивної юнацької школи та центру «Спорт для всіх» завжди демонструють блискучі результати!

Реконструкція цього майданчика обійшлася у 1,3 млн грн. 700 тис грн – кошти з обласного бюджету, решта – районного.

Дякую керівництву району, що в такий непростий час долучилися до співфінансування. Насправді це дуже вигідна інвестиція. Бо це внесок у здоров’я наших дітей, в наше майбутнє.

Ми, влада, маємо подбати про спортивну інфраструктуру в кожному населеному пункті нашої області», – зазначив під час події голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

«У Золочеві завершили ще один об‘єкт у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини.

У Золочеві за останні кілька років ми суттєво оновили спортивну інфраструктуру. У серпні відкрили тут мультифункціональний спортивний простір європейського зразка — один майданчик зі наливним покриттям, а інший — з тренажерним обладнанням.

А сьогодні відкрили ще й майданчик зі штучним покриттям поблизу опорної школи, в якій навчається понад тисяча учнів. Також тут функціонує потужна ДЮСШ, яка налічує понад 250 вихованців.

Такий інфраструктурний об‘єкт — важливий внесок у розвиток рухової активності та спорту в громаді. Спільно з обласною державною адміністрацією працюємо, над тим, аби у нашій громаді добрих ініціатив ставало дедалі більше», – розповідає міський голова Золочева Ігор Гриньків.

В межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини цього року спорудили 13 майданчиків, три об’єкти – на завершенні. Серед них – повноцінні стадіони у Буську та Самборі.