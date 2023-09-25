У Золочеві будують два нові тенісні корти за кошти благодійника

Понад 100 дітей, які займаються у Золочівській громаді великим тенісом, зовсім скоро будуть мати для тренування два нових тенісних майданчики. Будівництво кортів фінансує меценат із США – пан Ярослав, батьки якого є вихідцями з України. Ці майданчики будуть розташовані на вул. Романа Шухевича в м. Золочів.Також пан Ярослав вже допоміг 54 сім’ям та дітям-сиротам з нашої громади, котрі постраждали від війни. Меценат допомагає насамперед дітям.А ще пан Ярослав докладає зусиль для встановлення партнерських стосунків між Золочівською громадою та однією з громад у США.Кошти, які пан Ярослав офірує для людей не можуть бути використані для військових цілей – такі умови законодавства США та благодійника.