Новини Золочівщини
15:02, 29 липня 2024
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У Золочеві будують два нові тенісні корти за кошти благодійника

У Золочеві будують два нові тенісні корти за кошти благодійника
Gazeta
Фото: НУС
Понад 100 дітей, які займаються у Золочівській громаді великим тенісом, зовсім скоро будуть мати для тренування два нових тенісних майданчики. Будівництво кортів фінансує меценат із США – пан Ярослав, батьки якого є вихідцями з України. Ці майданчики будуть розташовані на вул. Романа Шухевича в м. Золочів.
У Золочеві будують два нові тенісні корти за кошти благодійника

Також пан Ярослав вже допоміг 54 сім’ям та дітям-сиротам з нашої громади, котрі постраждали від війни. Меценат допомагає насамперед дітям.
А ще пан Ярослав докладає зусиль для встановлення партнерських стосунків між Золочівською громадою та однією з громад у США.
Кошти, які пан Ярослав офірує для людей не можуть бути використані для військових цілей – такі умови законодавства США та благодійника.
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