Міський голова Ігор Гриньків передав допомогу захисникам на Сумщині

– Ця поїздка для нас була не лише нагодою підтримати наших захисників, але й можливістю висловити подяку землякам із 64 батальйону 103 бригади Сил територіальної оборони. Також дякую тим, хто в тилу працює для Перемоги. Дорогі мої, дякую вам за підтримку війська! Особливу подяку хочу висловити старостам Марії Венярській, Андрію Брославському, Світлані Вовк, а також депутатові міської ради Ярославові Ластовському за допомогу в організації поїздки. Переможемо! – зазначив Ігор ГРИНЬКІВ.Гуманітарний вантаж, переданий на фронт, складався з продуктів харчування, ліків, засобів гігієни та інших речей, які є вкрай необхідними для наших військових. Захисники висловили вдячність за підтримку, за те, що відчувають постійну турботу від громади.Ця поїздка є черговим свідченням того, що спільні зусилля місцевої влади, громади та волонтерів допомагають забезпечити наших воїнів необхідним та наближають Перемогу.