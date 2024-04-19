Новини Золочівщини
Міський голова Ігор Гриньків передав допомогу захисникам на Сумщині
Нещодавно міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із Мар'яном Ковальським та Сергієм Швайдаком здійснив поїздку до наших захисників, які боронять Україну на прикордонні Сумщини. Воїнам було передано позашляховик, придбаний за зібрані громадою кошти, а також вантаж гуманітарної допомоги, необхідний для військових.
– Ця поїздка для нас була не лише нагодою підтримати наших захисників, але й можливістю висловити подяку землякам із 64 батальйону 103 бригади Сил територіальної оборони. Також дякую тим, хто в тилу працює для Перемоги. Дорогі мої, дякую вам за підтримку війська! Особливу подяку хочу висловити старостам Марії Венярській, Андрію Брославському, Світлані Вовк, а також депутатові міської ради Ярославові Ластовському за допомогу в організації поїздки. Переможемо! – зазначив Ігор ГРИНЬКІВ.
Гуманітарний вантаж, переданий на фронт, складався з продуктів харчування, ліків, засобів гігієни та інших речей, які є вкрай необхідними для наших військових. Захисники висловили вдячність за підтримку, за те, що відчувають постійну турботу від громади.
Ця поїздка є черговим свідченням того, що спільні зусилля місцевої влади, громади та волонтерів допомагають забезпечити наших воїнів необхідним та наближають Перемогу.
– Ця поїздка для нас була не лише нагодою підтримати наших захисників, але й можливістю висловити подяку землякам із 64 батальйону 103 бригади Сил територіальної оборони. Також дякую тим, хто в тилу працює для Перемоги. Дорогі мої, дякую вам за підтримку війська! Особливу подяку хочу висловити старостам Марії Венярській, Андрію Брославському, Світлані Вовк, а також депутатові міської ради Ярославові Ластовському за допомогу в організації поїздки. Переможемо! – зазначив Ігор ГРИНЬКІВ.
Гуманітарний вантаж, переданий на фронт, складався з продуктів харчування, ліків, засобів гігієни та інших речей, які є вкрай необхідними для наших військових. Захисники висловили вдячність за підтримку, за те, що відчувають постійну турботу від громади.
Ця поїздка є черговим свідченням того, що спільні зусилля місцевої влади, громади та волонтерів допомагають забезпечити наших воїнів необхідним та наближають Перемогу.
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