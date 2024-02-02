Сьогодні золочівська громада зустрічала на щиті нашого Героя, воїна Василяа Сиротинського

Війна щоденно пекучим болем відлунює у нашій свідомості.Сьогодні золочівська громада зустрічає на щиті нашого Героя, воїна Василя Григоровича Сиротинського, 1974 року народження, жителя села Козаки.Добрий, чуйний, безвідмовний. Став на захист Батьківщини, завжди казав: «Хто, як не я, буде захищати моїх дітей?», «Хочу, щоб Україна була».Відданий військовій присязі на вірність Українському народу стрілець-помічник гранатометника Василь Сиротинський загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 17 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійсько-мінометного обстрілу в околицях селища Терни Донецької області.У захисника залишились дружина Романа, доньки Тетяна, Марта та Ліля, мама Марія, сестра і брат.Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Важко підібрати слова, які б полегшили біль родини від непоправної втрати.Панахида відбудеться сьогодні, 21 лютого 2024 року, о 19 год, в домі загиблого.Чин похорону – завтра, 22 лютого 2024 року, о 12 год.Вічна пам‘ять і Царство Небесне загиблому Герою!