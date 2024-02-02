Новини Золочівщини
Сьогодні золочівська громада зустрічала на щиті нашого Героя, воїна Василяа Сиротинського
Війна щоденно пекучим болем відлунює у нашій свідомості.
Сьогодні золочівська громада зустрічає на щиті нашого Героя, воїна Василя Григоровича Сиротинського, 1974 року народження, жителя села Козаки.
Добрий, чуйний, безвідмовний. Став на захист Батьківщини, завжди казав: «Хто, як не я, буде захищати моїх дітей?», «Хочу, щоб Україна була».
Відданий військовій присязі на вірність Українському народу стрілець-помічник гранатометника Василь Сиротинський загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 17 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійсько-мінометного обстрілу в околицях селища Терни Донецької області.
У захисника залишились дружина Романа, доньки Тетяна, Марта та Ліля, мама Марія, сестра і брат.
Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Важко підібрати слова, які б полегшили біль родини від непоправної втрати.
Панахида відбудеться сьогодні, 21 лютого 2024 року, о 19 год, в домі загиблого.
Чин похорону – завтра, 22 лютого 2024 року, о 12 год.
Вічна пам‘ять і Царство Небесне загиблому Герою!
Сьогодні золочівська громада зустрічає на щиті нашого Героя, воїна Василя Григоровича Сиротинського, 1974 року народження, жителя села Козаки.
Добрий, чуйний, безвідмовний. Став на захист Батьківщини, завжди казав: «Хто, як не я, буде захищати моїх дітей?», «Хочу, щоб Україна була».
Відданий військовій присязі на вірність Українському народу стрілець-помічник гранатометника Василь Сиротинський загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 17 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійсько-мінометного обстрілу в околицях селища Терни Донецької області.
У захисника залишились дружина Романа, доньки Тетяна, Марта та Ліля, мама Марія, сестра і брат.
Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Важко підібрати слова, які б полегшили біль родини від непоправної втрати.
Панахида відбудеться сьогодні, 21 лютого 2024 року, о 19 год, в домі загиблого.
Чин похорону – завтра, 22 лютого 2024 року, о 12 год.
Вічна пам‘ять і Царство Небесне загиблому Герою!
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