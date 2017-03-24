Новини Золочівщини 22:04, 06 лютого 2020 963 0 ЧОМУ ДЕПУТАТИ ВІДМОВИЛИ УЧАСНИКАМ АТО У ВИДІЛЕННІ ЗЕМЛІ

Сьогодні відбулась 43 чергова сесія Золочівської районної ради. Завдяки депутатам, котрі активно брали участь у роботі постійних комісій, сесія відбулась в межах ранкового засідання. ­– Ігоре, які найважливіші питання розглянули депутати під час сесії? – Під час цього засідання було прийнято близько ста рішень. Хочу виділити найголовніші з них. Насамперед це питання питної води для мешканців міста. Якщо говорити більш конкретно, то найбільше проблем із водопостачанням населення ми маємо в масиві вулиць Бродівської, Галицької та інших. Цього року спільно з облдержадміністрацією запланували збудувати новий водогін з водозабору «Підгороднє» в масив Заріччя. Мета – покращити якість надання послуг існуючим абонентам та забезпечити водою забудовників двох нових мікрорайонів, учасників АТО, котрим у Золочеві вже виділено 161

Gazeta Фото: НУС



­– Ігоре, які найважливіші питання розглянули депутати під час сесії?

– Під час цього засідання було прийнято близько ста рішень. Хочу виділити найголовніші з них. Насамперед це питання питної води для мешканців міста. Якщо говорити більш конкретно, то найбільше проблем із водопостачанням населення ми маємо в масиві вулиць Бродівської, Галицької та інших. Цього року спільно з облдержадміністрацією запланували збудувати новий водогін з водозабору «Підгороднє» в масив Заріччя. Мета – покращити якість надання послуг існуючим абонентам та забезпечити водою забудовників двох нових мікрорайонів, учасників АТО, котрим у Золочеві вже виділено 161 земельну ділянку для індивідуального будівництва. Щоб забезпечити стабільну подачу якісної води мешканцям масиву Заріччя в 2019 році ми провели реконструкцію водозабору «Підгороднє», що розташований в кінці вулиці Кривоноса М.

Інше важливе питання – це виділення коштів з міського бюджету на співфінансування проектів місцевих ініціатив, які перемогли в обласному конкурсі. Хочу зазначити величезну активність золочів‘ян, розуміння та фінансову підтримку наших підприємців. І результат дуже добрий. Понад тридцять проектів–переможців. А це значить, що цього року нам знову багато вдасться зробити у місті.

На сьогоднішній сесії депутати вирішили виділити кошти (спів фінансування) на усі проекти. Маю подякувати депутатам районної ради, котрі підтримують два проекти-переможці коштами районного бюджету.

Ще одним важливим питанням, яке вирішили на сесії є затвердження детального плану території кварталу забудови вулиць Крушельницької, Лесі України. Цей квартал інститут «Містопроект» розробив на замовлення під індивідуальну забудову для учасників АТО. Тут буде 50 земельних ділянок і всі вони після попереднього розгляду робочою групою з числа учасників АТО будуть розглянуті та виділені заявникам – учасникам АТО.

– Під час розгляду земельних питань було багато відмов заявникам у виділення землі, зокрема й учасникам АТО. Чому?

– Ми чесно поводимось з учасниками АТО. Вже виділено 161 земельну ділянку в різних масивах міста, де була можливість. З числа учасників АТО створили робочу групу, до складу якої увійшли найбільш авторитетні з них. Однак, виділенню землі передує розробка необхідних технічних матеріалів. Цього не хочуть розуміти окремі громадські організації чи громадяни, зокрема ГО «Золочів-Січ», яку очолюють Роман Хомяк та його батько Ярослав Токар. Вони спантеличили заявників, ініціювали передчасне написання заяв про виділення землі, в той час, коли необхідні документи ще не були розроблені та затвердженні, а відповідно до законодавства, розглянути заяви маємо в місячний термін. А ще Ярослав Токар почав збирати кошти з окремих учасників АТО, про що міську раду офіційним листом повідомило командування Навчального центру Національної гвардії України. Якби не було непотрібних зусиль з боку представників ГО «Золочів-Січ» Романа Хомяка та Ярослава Токара, то не треба було б учасникам АТО по два рази писати заяви, а Ярославу Івановичу Токару повертати учасникам АТО кошти, після втручання Золочівського відділу поліції. Все має йти своєю чергою і відбуватись відповідно до Закону. Хочу повідомити заявникам – учасникам АТО, що від сьогодні вже можна подавати заяви на отримання землі під забудову, бо детальний план затверджений. Нікому за це платити не потрібно. А вже після отримання рішення сесії про виділення земельної ділянки укладати угоду із проектною організацією на виготовлення проекту землеустрою.

– На сесії було затверджено угоди м. Золочева та прилеглих сільських громад. Це перші кроки на шляху до об‘єднання громад?

– Так, дійсно, між Єлиховецькою, Підгородненською, Вороняцькою, Ясенівцівською та Золочівською радами укладено партнерський договір на участь у конкурсі Львівської обласної ради. Разом маємо намір купити нову техніку – трактор для покращення обслуговування мешканців наших громад. Люди говорять, що немає ближчого родича, ніж сусід. В цей непростий для нашої держави та для кожного з нас час маємо підтримувати один одного, розуміючи, що перемогти можемо тільки разом.

Розмовляла Сьогодні відбулась 43 чергова сесія Золочівської районної ради. Завдяки депутатам, котрі активно брали участь у роботі постійних комісій, сесія відбулась в межах ранкового засідання.­– Ігоре, які найважливіші питання розглянули депутати під час сесії?– Під час цього засідання було прийнято близько ста рішень. Хочу виділити найголовніші з них. Насамперед це питання питної води для мешканців міста. Якщо говорити більш конкретно, то найбільше проблем із водопостачанням населення ми маємо в масиві вулиць Бродівської, Галицької та інших. Цього року спільно з облдержадміністрацією запланували збудувати новий водогін з водозабору «Підгороднє» в масив Заріччя. Мета – покращити якість надання послуг існуючим абонентам та забезпечити водою забудовників двох нових мікрорайонів, учасників АТО, котрим у Золочеві вже виділено 161 земельну ділянку для індивідуального будівництва. Щоб забезпечити стабільну подачу якісної води мешканцям масиву Заріччя в 2019 році ми провели реконструкцію водозабору «Підгороднє», що розташований в кінці вулиці Кривоноса М.Інше важливе питання – це виділення коштів з міського бюджету на співфінансування проектів місцевих ініціатив, які перемогли в обласному конкурсі. Хочу зазначити величезну активність золочів‘ян, розуміння та фінансову підтримку наших підприємців. І результат дуже добрий. Понад тридцять проектів–переможців. А це значить, що цього року нам знову багато вдасться зробити у місті.На сьогоднішній сесії депутати вирішили виділити кошти (спів фінансування) на усі проекти. Маю подякувати депутатам районної ради, котрі підтримують два проекти-переможці коштами районного бюджету.Ще одним важливим питанням, яке вирішили на сесії є затвердження детального плану території кварталу забудови вулиць Крушельницької, Лесі України. Цей квартал інститут «Містопроект» розробив на замовлення під індивідуальну забудову для учасників АТО. Тут буде 50 земельних ділянок і всі вони після попереднього розгляду робочою групою з числа учасників АТО будуть розглянуті та виділені заявникам – учасникам АТО.– Під час розгляду земельних питань було багато відмов заявникам у виділення землі, зокрема й учасникам АТО. Чому?– Ми чесно поводимось з учасниками АТО. Вже виділено 161 земельну ділянку в різних масивах міста, де була можливість. З числа учасників АТО створили робочу групу, до складу якої увійшли найбільш авторитетні з них. Однак, виділенню землі передує розробка необхідних технічних матеріалів. Цього не хочуть розуміти окремі громадські організації чи громадяни, зокрема ГО «Золочів-Січ», яку очолюють Роман Хомяк та його батько Ярослав Токар. Вони спантеличили заявників, ініціювали передчасне написання заяв про виділення землі, в той час, коли необхідні документи ще не були розроблені та затвердженні, а відповідно до законодавства, розглянути заяви маємо в місячний термін. А ще Ярослав Токар почав збирати кошти з окремих учасників АТО, про що міську раду офіційним листом повідомило командування Навчального центру Національної гвардії України. Якби не було непотрібних зусиль з боку представників ГО «Золочів-Січ» Романа Хомяка та Ярослава Токара, то не треба було б учасникам АТО по два рази писати заяви, а Ярославу Івановичу Токару повертати учасникам АТО кошти, після втручання Золочівського відділу поліції. Все має йти своєю чергою і відбуватись відповідно до Закону. Хочу повідомити заявникам – учасникам АТО, що від сьогодні вже можна подавати заяви на отримання землі під забудову, бо детальний план затверджений. Нікому за це платити не потрібно. А вже після отримання рішення сесії про виділення земельної ділянки укладати угоду із проектною організацією на виготовлення проекту землеустрою.– На сесії було затверджено угоди м. Золочева та прилеглих сільських громад. Це перші кроки на шляху до об‘єднання громад?– Так, дійсно, між Єлиховецькою, Підгородненською, Вороняцькою, Ясенівцівською та Золочівською радами укладено партнерський договір на участь у конкурсі Львівської обласної ради. Разом маємо намір купити нову техніку – трактор для покращення обслуговування мешканців наших громад. Люди говорять, що немає ближчого родича, ніж сусід. В цей непростий для нашої держави та для кожного з нас час маємо підтримувати один одного, розуміючи, що перемогти можемо тільки разом.Розмовляла Леся ГОРГОТА

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