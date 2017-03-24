Новини Золочівщини
ЧОМУ ДЕПУТАТИ ВІДМОВИЛИ УЧАСНИКАМ АТО У ВИДІЛЕННІ ЗЕМЛІ
Сьогодні відбулась 43 чергова сесія Золочівської районної ради. Завдяки депутатам, котрі активно брали участь у роботі постійних комісій, сесія відбулась в межах ранкового засідання. – Ігоре, які найважливіші питання розглянули депутати під час сесії? – Під час цього засідання було прийнято близько ста рішень. Хочу виділити найголовніші з них. Насамперед це питання питної води для мешканців міста. Якщо говорити більш конкретно, то найбільше проблем із водопостачанням населення ми маємо в масиві вулиць Бродівської, Галицької та інших. Цього року спільно з облдержадміністрацією запланували збудувати новий водогін з водозабору «Підгороднє» в масив Заріччя. Мета – покращити якість надання послуг існуючим абонентам та забезпечити водою забудовників двох нових мікрорайонів, учасників АТО, котрим у Золочеві вже виділено 161
Сьогодні відбулась 43 чергова сесія Золочівської районної ради. Завдяки депутатам, котрі активно брали участь у роботі постійних комісій, сесія відбулась в межах ранкового засідання.
– Ігоре, які найважливіші питання розглянули депутати під час сесії?
– Під час цього засідання було прийнято близько ста рішень. Хочу виділити найголовніші з них. Насамперед це питання питної води для мешканців міста. Якщо говорити більш конкретно, то найбільше проблем із водопостачанням населення ми маємо в масиві вулиць Бродівської, Галицької та інших. Цього року спільно з облдержадміністрацією запланували збудувати новий водогін з водозабору «Підгороднє» в масив Заріччя. Мета – покращити якість надання послуг існуючим абонентам та забезпечити водою забудовників двох нових мікрорайонів, учасників АТО, котрим у Золочеві вже виділено 161 земельну ділянку для індивідуального будівництва. Щоб забезпечити стабільну подачу якісної води мешканцям масиву Заріччя в 2019 році ми провели реконструкцію водозабору «Підгороднє», що розташований в кінці вулиці Кривоноса М.
Інше важливе питання – це виділення коштів з міського бюджету на співфінансування проектів місцевих ініціатив, які перемогли в обласному конкурсі. Хочу зазначити величезну активність золочів‘ян, розуміння та фінансову підтримку наших підприємців. І результат дуже добрий. Понад тридцять проектів–переможців. А це значить, що цього року нам знову багато вдасться зробити у місті.
На сьогоднішній сесії депутати вирішили виділити кошти (спів фінансування) на усі проекти. Маю подякувати депутатам районної ради, котрі підтримують два проекти-переможці коштами районного бюджету.
Ще одним важливим питанням, яке вирішили на сесії є затвердження детального плану території кварталу забудови вулиць Крушельницької, Лесі України. Цей квартал інститут «Містопроект» розробив на замовлення під індивідуальну забудову для учасників АТО. Тут буде 50 земельних ділянок і всі вони після попереднього розгляду робочою групою з числа учасників АТО будуть розглянуті та виділені заявникам – учасникам АТО.
– Під час розгляду земельних питань було багато відмов заявникам у виділення землі, зокрема й учасникам АТО. Чому?
– Ми чесно поводимось з учасниками АТО. Вже виділено 161 земельну ділянку в різних масивах міста, де була можливість. З числа учасників АТО створили робочу групу, до складу якої увійшли найбільш авторитетні з них. Однак, виділенню землі передує розробка необхідних технічних матеріалів. Цього не хочуть розуміти окремі громадські організації чи громадяни, зокрема ГО «Золочів-Січ», яку очолюють Роман Хомяк та його батько Ярослав Токар. Вони спантеличили заявників, ініціювали передчасне написання заяв про виділення землі, в той час, коли необхідні документи ще не були розроблені та затвердженні, а відповідно до законодавства, розглянути заяви маємо в місячний термін. А ще Ярослав Токар почав збирати кошти з окремих учасників АТО, про що міську раду офіційним листом повідомило командування Навчального центру Національної гвардії України. Якби не було непотрібних зусиль з боку представників ГО «Золочів-Січ» Романа Хомяка та Ярослава Токара, то не треба було б учасникам АТО по два рази писати заяви, а Ярославу Івановичу Токару повертати учасникам АТО кошти, після втручання Золочівського відділу поліції. Все має йти своєю чергою і відбуватись відповідно до Закону. Хочу повідомити заявникам – учасникам АТО, що від сьогодні вже можна подавати заяви на отримання землі під забудову, бо детальний план затверджений. Нікому за це платити не потрібно. А вже після отримання рішення сесії про виділення земельної ділянки укладати угоду із проектною організацією на виготовлення проекту землеустрою.
– На сесії було затверджено угоди м. Золочева та прилеглих сільських громад. Це перші кроки на шляху до об‘єднання громад?
– Так, дійсно, між Єлиховецькою, Підгородненською, Вороняцькою, Ясенівцівською та Золочівською радами укладено партнерський договір на участь у конкурсі Львівської обласної ради. Разом маємо намір купити нову техніку – трактор для покращення обслуговування мешканців наших громад. Люди говорять, що немає ближчого родича, ніж сусід. В цей непростий для нашої держави та для кожного з нас час маємо підтримувати один одного, розуміючи, що перемогти можемо тільки разом.
Розмовляла Леся ГОРГОТА
– Ігоре, які найважливіші питання розглянули депутати під час сесії?
– Під час цього засідання було прийнято близько ста рішень. Хочу виділити найголовніші з них. Насамперед це питання питної води для мешканців міста. Якщо говорити більш конкретно, то найбільше проблем із водопостачанням населення ми маємо в масиві вулиць Бродівської, Галицької та інших. Цього року спільно з облдержадміністрацією запланували збудувати новий водогін з водозабору «Підгороднє» в масив Заріччя. Мета – покращити якість надання послуг існуючим абонентам та забезпечити водою забудовників двох нових мікрорайонів, учасників АТО, котрим у Золочеві вже виділено 161 земельну ділянку для індивідуального будівництва. Щоб забезпечити стабільну подачу якісної води мешканцям масиву Заріччя в 2019 році ми провели реконструкцію водозабору «Підгороднє», що розташований в кінці вулиці Кривоноса М.
Інше важливе питання – це виділення коштів з міського бюджету на співфінансування проектів місцевих ініціатив, які перемогли в обласному конкурсі. Хочу зазначити величезну активність золочів‘ян, розуміння та фінансову підтримку наших підприємців. І результат дуже добрий. Понад тридцять проектів–переможців. А це значить, що цього року нам знову багато вдасться зробити у місті.
На сьогоднішній сесії депутати вирішили виділити кошти (спів фінансування) на усі проекти. Маю подякувати депутатам районної ради, котрі підтримують два проекти-переможці коштами районного бюджету.
Ще одним важливим питанням, яке вирішили на сесії є затвердження детального плану території кварталу забудови вулиць Крушельницької, Лесі України. Цей квартал інститут «Містопроект» розробив на замовлення під індивідуальну забудову для учасників АТО. Тут буде 50 земельних ділянок і всі вони після попереднього розгляду робочою групою з числа учасників АТО будуть розглянуті та виділені заявникам – учасникам АТО.
– Під час розгляду земельних питань було багато відмов заявникам у виділення землі, зокрема й учасникам АТО. Чому?
– Ми чесно поводимось з учасниками АТО. Вже виділено 161 земельну ділянку в різних масивах міста, де була можливість. З числа учасників АТО створили робочу групу, до складу якої увійшли найбільш авторитетні з них. Однак, виділенню землі передує розробка необхідних технічних матеріалів. Цього не хочуть розуміти окремі громадські організації чи громадяни, зокрема ГО «Золочів-Січ», яку очолюють Роман Хомяк та його батько Ярослав Токар. Вони спантеличили заявників, ініціювали передчасне написання заяв про виділення землі, в той час, коли необхідні документи ще не були розроблені та затвердженні, а відповідно до законодавства, розглянути заяви маємо в місячний термін. А ще Ярослав Токар почав збирати кошти з окремих учасників АТО, про що міську раду офіційним листом повідомило командування Навчального центру Національної гвардії України. Якби не було непотрібних зусиль з боку представників ГО «Золочів-Січ» Романа Хомяка та Ярослава Токара, то не треба було б учасникам АТО по два рази писати заяви, а Ярославу Івановичу Токару повертати учасникам АТО кошти, після втручання Золочівського відділу поліції. Все має йти своєю чергою і відбуватись відповідно до Закону. Хочу повідомити заявникам – учасникам АТО, що від сьогодні вже можна подавати заяви на отримання землі під забудову, бо детальний план затверджений. Нікому за це платити не потрібно. А вже після отримання рішення сесії про виділення земельної ділянки укладати угоду із проектною організацією на виготовлення проекту землеустрою.
– На сесії було затверджено угоди м. Золочева та прилеглих сільських громад. Це перші кроки на шляху до об‘єднання громад?
– Так, дійсно, між Єлиховецькою, Підгородненською, Вороняцькою, Ясенівцівською та Золочівською радами укладено партнерський договір на участь у конкурсі Львівської обласної ради. Разом маємо намір купити нову техніку – трактор для покращення обслуговування мешканців наших громад. Люди говорять, що немає ближчого родича, ніж сусід. В цей непростий для нашої держави та для кожного з нас час маємо підтримувати один одного, розуміючи, що перемогти можемо тільки разом.
Розмовляла Леся ГОРГОТА
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