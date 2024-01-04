Новини Золочівщини
Проєкт "Зростаймо разом"
18 червня 2024 року в сесійній залі Золочівської міської ради відбулась зустріч представників відділу з питань освіти молоді і спорту Золочівської міської ради, представників молодіжних організацій міста Золочева, представників молоді громади та координаторів проєкту «Зростаймо разом» в рамках ініціативи «Молодіжний працівник».
Проєкт реалізується завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Метою проєкту є підвищення професійних знань та навичок молодіжних працівників, підтримка молодіжних працівників, як драйверів залучення молоді, до просування своїх інтересів, прийняття рішень та розвитку місцевої молодіжної політики.
З 19-го по 21-ше червня у м. Львові представники нашої громади проходитимуть навчання: «Базовий тренінг Молодіжний працівник».
У рамках цього проєкту Золочівська громада отримає: дослідження стану молодіжної політики та розроблені рекомендації щодо її покращення, навчання фахівців з молодіжної роботи за сертифікованою програмою, обмін досвідом та менторську підтримку випускників програми (молодіжних працівників) щодо реалізації адвокаційних заходів та ініціатив у громаді, підтримку у розробці нормативно-правових документів, формуванні та поширенні передового досвіду у сфері молодіжної політики.
Проєкт реалізується завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Метою проєкту є підвищення професійних знань та навичок молодіжних працівників, підтримка молодіжних працівників, як драйверів залучення молоді, до просування своїх інтересів, прийняття рішень та розвитку місцевої молодіжної політики.
З 19-го по 21-ше червня у м. Львові представники нашої громади проходитимуть навчання: «Базовий тренінг Молодіжний працівник».
У рамках цього проєкту Золочівська громада отримає: дослідження стану молодіжної політики та розроблені рекомендації щодо її покращення, навчання фахівців з молодіжної роботи за сертифікованою програмою, обмін досвідом та менторську підтримку випускників програми (молодіжних працівників) щодо реалізації адвокаційних заходів та ініціатив у громаді, підтримку у розробці нормативно-правових документів, формуванні та поширенні передового досвіду у сфері молодіжної політики.
Анна БУКОВСЬКА
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