Проєкт "Зростаймо разом"

Анна БУКОВСЬКА

Фото автора

Проєкт реалізується завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Метою проєкту є підвищення професійних знань та навичок молодіжних працівників, підтримка молодіжних працівників, як драйверів залучення молоді, до просування своїх інтересів, прийняття рішень та розвитку місцевої молодіжної політики.З 19-го по 21-ше червня у м. Львові представники нашої громади проходитимуть навчання: «Базовий тренінг Молодіжний працівник».У рамках цього проєкту Золочівська громада отримає: дослідження стану молодіжної політики та розроблені рекомендації щодо її покращення, навчання фахівців з молодіжної роботи за сертифікованою програмою, обмін досвідом та менторську підтримку випускників програми (молодіжних працівників) щодо реалізації адвокаційних заходів та ініціатив у громаді, підтримку у розробці нормативно-правових документів, формуванні та поширенні передового досвіду у сфері молодіжної політики.