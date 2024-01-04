Новини Золочівщини
12:25, 20 червня 2024
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Проєкт "Зростаймо разом"

Проєкт
Gazeta
Фото: НУС
18 червня 2024 року в сесійній залі Золочівської міської ради відбулась зустріч представників відділу з питань освіти молоді і спорту Золочівської міської ради, представників молодіжних організацій міста Золочева, представників молоді громади та координаторів проєкту «Зростаймо разом» в рамках ініціативи «Молодіжний працівник».
Проєкт реалізується завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Метою проєкту є підвищення професійних знань та навичок молодіжних працівників, підтримка молодіжних працівників, як драйверів залучення молоді, до просування своїх інтересів, прийняття рішень та розвитку місцевої молодіжної політики.
Проєкт "Зростаймо разом"
Проєкт "Зростаймо разом"

З 19-го по 21-ше червня у м. Львові представники нашої громади проходитимуть навчання: «Базовий тренінг Молодіжний працівник».
У рамках цього проєкту Золочівська громада отримає: дослідження стану молодіжної політики та розроблені рекомендації щодо її покращення, навчання фахівців з молодіжної роботи за сертифікованою програмою, обмін досвідом та менторську підтримку випускників програми (молодіжних працівників) щодо реалізації адвокаційних заходів та ініціатив у громаді, підтримку у розробці нормативно-правових документів, формуванні та поширенні передового досвіду у сфері молодіжної політики.
Анна БУКОВСЬКА
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