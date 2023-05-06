Новини Золочівщини
11:50, 22 червня 2023
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Громада Золочева зустріла на щиті захисника Всеволода Блізніченка

Громада Золочева зустріла на щиті захисника Всеволода Блізніченка
Gazeta
Фото: НУС
Війна забрала життя ще одного Героя Золочівської громади.
Сьогодні, 22 червня 2023 року, громада Золочева на щиті зустріла захисника України жителя села Підгородне Всеволода Адольфовича Блізніченка. Склав своє життя мужній воїн в районі Серебрянського лісу Луганської області поблизу населеного пункту Серебрянка, Бахмутського району Донецької області, під час мінометного обстрілу, отримавши поранення не сумісне з життям.
Прощання відбудеться у Храмі Архистратига Михаїла с. Підгородне.
Панахида – 22 червня 2023 року, о 20 год.
Похорон – 23 червня 2023 року, об 11 год.
Сумуємо разом з рідними загиблого Героя, підтримуємо в годину скорботи. Нехай його душа знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!
Вероніка ВАЩАК
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