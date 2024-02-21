Золочівська громада на щиті зустріла Воїна Олега Кусовича

Золочівська громада на щиті зустріла Воїна, який залишився вірний Україні до останнього свого подиху, викарбовано у нашій пам'яті…Кусович Олег Володимирович народився 28 січня 2001 року в місті Золочеві.Старший навідник 1 самохідного артилерійського взводу 5 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону військової частини А 0998, старший солдат.Навчався в Золочівській школі № 3. Після закінчення школи продовжив навчання в Золочівському професійному ліцеї за спеціальністю «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».У 2020 році підписав контракт із Збройними силами України. Боронив державу на території Донецької та Луганської областей.Під час повномасштабного вторгнення мужньо став на захист України.Завжди відносився сумлінно з почуттям високої відповідальності за доручену справу. Завжди був врівноваженим, тактовним, наполегливим, відповідальним, вмів згуртувати військовий колектив.Загинув 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Леонідівка Донецької області.У захисника залишилася дружина Діана, донька Аліна, батько Володимир, брат Любомир.Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував.Панахида за загиблим відбудеться сьогодні о 19 год. за адресою: с. Ясенівці, вул. Гологірська, 34.Похорон - 24 лютого 2024 року, о 12 год.