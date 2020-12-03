Презентація книги

Наталія Потежна

30 травня 2023 р. у читальній залі Золочівської міської бібліотеки ім. І. Франка в рамках відзначення 600-річчя Золочева (травень 2023) відбулася презентація фотоальбому «ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ЦВИНТАР» золочів'янина, митця, який невпинно працює над фотофіксацією архітектурного минулого малої Батьківщини АНДРІЯ ДОБРОНОСОВА. Організатором події виступила Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка КЗ «Публічна бібліотека Золочівської міської ради».Представляючи фотоальбом, автор зазначив, що Золочів неможливо уявити без старого цвинтаря. Звернув увагу на різноманітні пам’ятники Золочівського цвинтаря (від звичайних кам’яних хрестів до майстерно вироблених постатей Христа і Богородиці, ангелів і просто дітей). Розповів, що в загальному обрані пам’ятники до 1940 року, пам’ятники, на яких ще збереглися фотографії, є цікаві написи та орнаменти. І, звичайно, не усі вони ввійшли в цей альбом.Історикиня Надія Гупало доповнила, що у мистецькому плані Золочівський цвинтар є дуже цікавий. Тут збереглися каплиці, склепи та високохудожні індивідуальні надгробні пам’ятники. А роботи виконували в тому числі і найвідоміші майстерні того часу, які працювали для Личаківського цвинтаря у Львові, зокрема майстерні Г. Пер’є та Й. Шімзера.Краєзнавці Юрій Баб'як та Володимир Сивак зауважили, що книгу слід розцінювати як вагомий внесок в напрямку збереження історії міста, бо вона містить фотофіксацію поховань Золочівського цвинтаря (до речі, на сьогоднішній день деяких з них вже немає).З вітальним словом виступили секретар Золочівської міської ради Олег Сидорович та голова постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту населення, національного відродження, молодіжної політики, туризму, партнерства громад Золочівської міської ради Леся Горгота.Захід відбувся у дружній атмосфері спілкування та розповідей. Послухати автора прийшли також педагоги та працівники культурної сфери, молодь та старше покоління містян, золочів'яни та гості нашого міста, яких цікавить історія та минуле краю.Присутні мали змогу ознайомитися з книгами та альбомними виданнями, що розкривають минуле і сьогодення Золочева, його історичні пам'ятки та біографії відомих уродженців міста на виставці літератури «ЗОЛОЧЕВУ-600!»