Франко – постать всеукраїнська

nus.in.ua, 19 квітня 2018, 12:57

14 квітня у Дзеркальній залі Франкового університету зібралося чимало знаних творчих, ініціативних особистостей, громадських діячів, щоб послухати засновників починання, і подискутувати на тему, як же повинна розвиватися ініціатива увічнення пам’яті Франка. Серед присутніх у залі – поет Дмитро Павличко, заступник міністра освіти України Юрій Рашкевич, знані громадські і культурні діячі.

Єдиним пам’ятником Івану Франкові в Києві залишається бронзова напівфігура письменника, що встановлена на постаменті з червоного граніту у сквері на площі Івана Франка поруч з будівлею Національного академічного драматичного театру, що також носить ім’я цього славетного українського генія.

Ідея спорудження у столиці України повноформатного великого пам’ятника Іванові Франкові активно обговорюється протягом останніх двох років. А минулого року була створена ГО «Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві», яку очолив видатний український поет Дмитро Павличко.

За останній рік члени громадської ініціативи провели серію зустрічей у різних куточках України, покликаних популяризувати ідею спорудження пам’ятника та пришвидшити процес збору коштів на нього. 14 квітня чергова така зустріч відбулася у Львові.

Директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз наголосив на системних заходах з увічнення пам’яті Івана Франка:

– Мені здається, що настав час, за зразком Національного музею Тараса Шевченка, утворити єдиний національний музей Івана Франка. Оскільки його постать є рівновелика постаті Шевченка і заслуговує на те, щоб були не лише містечкові, регіональні чи обласні осередки, а був повноважний серйозний музей. Окрім того, варто було б відкрити нові осередки, які б показали, що Франко – постать не лише галицька, західноукраїнська, а всеукраїнська. Маю на увазі, зокрема, Харків і Одесу. Також логічно було б створити музей Франка у Відні – бодай невеликий, щоб вийти поза межі українських кордонів і показати європейський масштаб його постаті.

Дуже активно обговорювали обізнаність українців із постаттю Каменяра. У контексті цього Народний артист України Святослав Максимчук зауважив: «Якщо викликати таксі до музею Івана Франка у Львові, то водій не знатиме, у якому напрямку їхати? Та й загалом львів'яни, що й говорити про туристів, не знайомі з автором твору «Мойсей» та праці «Що таке поступ?».

Втім сама ініціатива спорудження пам’ятника в Києві досі залишається на етапі збору коштів. На сьогодні зібрано понад півмільйона гривень. Зі звітом громадської організації про зібрані кошти й іменами благодійників можна ознайомитися в інтернет-мережі. Та ці кошти – лише невелика частка від суми, яка необхідна для спорудження пам’ятника. Зокрема, раніше була інформація, що для побудови пам’ятника Іванові Франку в Києві потрібно… 10 мільйонів гривень.







Леся ГОРГОТА

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