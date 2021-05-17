На «Азовсталі» у Маріуполі загинув військовий медик житель Поморян Іван Штокало

Поморянська селищна рада

Слава Герою! Співчуття з приводу загибелі захисника України, військового медика жителя Поморян Івана Штокала.Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся нашої Поморянської громади. Куля російського снайпера обірвала життя 28-річного Івана Штокала із позивним «Скар».Іван народився в Поморянах, тут виростав, навчався у школі, закінчив її, а потім став студентом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.Грудень 2014 року, коли юнак вступив до лав азовців, ще навіть не закінчивши університету, змінив його життя зі звичного, мирного на тривожне, сповнене небезпек, воєнне. Іван став військовим медиком у зоні АТО, був у гарячих точках, де велися запеклі бої, допомагав рятувати життя наших бійців.Після повномасштабного вторгнення росії на територію України він разом з полком АЗОВ став на захист рідної країни. За цей час азовці стали його другою сім’єю. За кілька днів до своєї загибелі Іванові судилося пережити біль втрати найближчого бойового товариша-водія швидкої медичної допомоги.Іван загинув у героїчному Маріуполі на «Азовсталі», намагаючись врятувати життя пораненого бійця, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок.Поморянська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Степан Бузановський, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття матері Івана п. Вірі, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та героя – Івана Штокала – та розділяють їх горе.Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував.Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.Нехай душа загиблого Івана знайде вічний спокій…Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!Вічна пам’ять і слава українському воїну-медику, який захищав рідну Україну і кожного з нас!Заупокійна молитва за загиблим Героєм Іваном Штокалом відбудеться завтра, 16 травня 2022 року, о 9 год. 00 хв. у церкві Пресвятої Трійці смт. Поморяни.