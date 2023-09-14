Новини Золочівщини
Золочівська громада прощалася з нашим Героєм, захисником Святославом Хоминим
Кожного дня рясними слізьми вкривається українська земля, втрачаючи справжніх синів своєї країни.
З квітами в руках та болем у серці 27 листопада 2023 року золочівська громада прощалася з нашим Героєм, захисником Святославом Хоминим. Воїн Святослав загинув 3 грудня 2022 року під час ведення оборонних дій в районі н. п. Яковлівка Бахмутського району (вважався зниклим безвісти).
Словами не загоїти в серці болючу рану втрати. У цю гірку мить поділяємо горе сім’ї загиблого воїна, схиляємо голови в глибокій скорботі.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.
Вічна пам’ять і слава українському воїну Святославу, який захищав Батьківщину та кожного з нас!
З квітами в руках та болем у серці 27 листопада 2023 року золочівська громада прощалася з нашим Героєм, захисником Святославом Хоминим. Воїн Святослав загинув 3 грудня 2022 року під час ведення оборонних дій в районі н. п. Яковлівка Бахмутського району (вважався зниклим безвісти).
Словами не загоїти в серці болючу рану втрати. У цю гірку мить поділяємо горе сім’ї загиблого воїна, схиляємо голови в глибокій скорботі.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.
Вічна пам’ять і слава українському воїну Святославу, який захищав Батьківщину та кожного з нас!
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