Новини Золочівщини
13:38, 12 серпня 2023
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Сьогодні золочівська громада прощається із своїм Героєм воїном Мар’яном Прохоренковим

Сьогодні золочівська громада прощається із своїм Героєм воїном Мар’яном Прохоренковим
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні золочівська громада прощається із своїм Героєм воїном Мар’яном Прохоренковим, який загинув у жорстоких боях за Україну, мир та свободу, до останнього борючись за рідну землю.
Сьогодні золочівська громада прощається із своїм Героєм воїном Мар’яном Прохоренковим
Сьогодні золочівська громада прощається із своїм Героєм воїном Мар’яном Прохоренковим

Сьогодні золочівська громада прощається із своїм Героєм воїном Мар’яном Прохоренковим

Захисник Мар'ян Прохоренков, 1997 року народження, житель с. Бір, усвідомлюючи свій обов'язок перед державою, добровільно став до лав її захисників.
Загинув 2 серпня 2023 року внаслідок отриманих несумісних з життям травм під час ворожого артилерійського обстрілу.
Похорон – сьогодні, 12 серпня 2023 року, о 16 год. (с. Сасів, Церква Преображення Господнього).
Низько схиляємо голови у скорботі за нашим полеглим Захисником! Усією громадою співчуваємо, сумуємо разом з родиною та близькими.
Наша глибока вдячність та шана Герою за подвиг, за любов до рідної землі, за самовіддане служіння українському народу.
Вічна пам'ять!
Вічна слава Героям!
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