nus.in.ua, 1 лютого 2017, 14:19

Багатолюдною смолоскипною ходою, мітингом, тематичною літературно-музичною композицією чи іншим масовим заходом громада кожного населеного пункту України відзначила 99-у річницю події, котра стала легендою, символом відданості Україні, прапором у боротьбі за власну незалежну державу. Юні воїни щойно проголошеної Української Народної Республіки, не роздумуючи, пішли захищати мрію всього українського народу – власну державу. В нерівному бою під Крутами із значно переважаючими силами більшовицької Росії юні українці утримували позиції впродовж багатьох годин, що зламало плани ворога. Українці зазнали поразки у бою, але пам‘ять про крутянців живим вогнем надихає всі покоління українців. Мабуть, найважливішим наслідком мужності українських вояків стало підписання у Бресті мирного договору в ніч на 9 лютого 1918 року між Українською Народною Республікою з одного боку і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією – з другого. Це ж було фактичне визнання нашої незалежності, нашої суверенності. Так, це справді було. Але були ще й багато десятиліть боротьби і поневірянь, окупацій, концтаборів, голодоморів, культів особи, заборона віри, відверте знищення мови і, врешті, нинішня неоголошена гібридна війна… Та все ж, всупереч сподіванням і неймовірним зусиллям наших поневолювачів, ми відбулись як незалежна, суверенна, соборна, демократична держава Україна. І відбулись ми завдяки нашій генетичній пам‘яті, яку не змогли знищити «ані тюрми муровані, ні гармати муштровані», жодні найвишуканіші засоби боротьби з нашою нескореною, незнищенною здатністю йти до волі.

На честь цієї знаменної події, битви під Крутами, 29 січня 2017 року в Золочеві, у районному Народному домі відбувся гала-концерт патріотичної пісні, присвячений Дню пам’яті Героїв Крут. Участь у заході взяли переможці та лауреати районного конкурсу-фестивалю «Сурми звитяги» Микола Савчук, ансамбль «Відлуння», Ольга Галян, ансамбль «Передзвін», Лілія Олянюк, ансамбль «Росинка» інші талановиті золочів‘яни. Виконавці Золочівщини пригадали нам про нескореність українських воїнів, котрі у різних часах і навіть сьогодні змушені боронити нашу державу від ненаситного сусіда.

День, коли молоді українські воїни стали на захист своєї юної держави – це день подвигу та прикладу для майбутніх і нинішніх поколінь, день надії і любові до своєї Вітчизни.



Назар ПАСТЕРНАК



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