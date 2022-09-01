Новини Золочівщини
13:31, 30 вересня 2022
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У Золочеві з’явиться “Простір дружній до дитини”

У Золочеві з’явиться “Простір дружній до дитини”
Gazeta
Фото: НУС
Вже зовсім скоро у м. Золочів розпочне роботу комфортний та безпечний простір для дітей віком 6-18 років, які вимушено покинули свої домівки через війну.

✓ Ваші дітки матимуть змогу БЕЗКОШТОВНО:

– навчатись;

– отримувати психосоціальну підтримку;

– засвоювати навички соціальної взаємодії;

– відвідувати творчі майстер-класи;

– грати в ігри, переглядати мультфільми, слухати музику;

– чи знайти собі заняття до душі й цікаво проводити час у колі інших дітей під наставництвом фахових вихователів-фасилітаторів, психолога.❗

Важливо. У просторі буде усе необхідне обладнання, гаджети для онлайн-навчання, доступ до Інтернету, матеріали для творчості, канцтовари та багато-багато іншого.

👋Запрошуємо усіх бажаючих до знайомства, яке відбудеться 3-го жовтня о 15:00 у приміщенні Золочівської ОЗЗСО І-ІІІ ст. №2 (вул. Поштова 5, 1 поверх).

Ми обговоримо з вами та вашими дітками потреби та облаштуємо якнайкраще дитячий простір.

Маєте запитання? Звертайтесь до координаторки проєкту «Простір, дружній до дитини» Юлії Волянcької за тел. +3050 668 55 62

З нетерпінням чекаємо на вас! Проєкт реалізується міжнародною гуманітарною організацією «Людина в біді» / People in Need та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади / Global Affairs Canada (GAC).https://www.facebook.com/PeopleInNeedUkraine
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