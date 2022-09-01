У Золочеві з’явиться “Простір дружній до дитини”

Вже зовсім скоро у м. Золочів розпочне роботу комфортний та безпечний простір для дітей віком 6-18 років, які вимушено покинули свої домівки через війну.



✓ Ваші дітки матимуть змогу БЕЗКОШТОВНО:



– навчатись;



– отримувати психосоціальну підтримку;



– засвоювати навички соціальної взаємодії;



– відвідувати творчі майстер-класи;



– грати в ігри, переглядати мультфільми, слухати музику;



– чи знайти собі заняття до душі й цікаво проводити час у колі інших дітей під наставництвом фахових вихователів-фасилітаторів, психолога.❗



Важливо. У просторі буде усе необхідне обладнання, гаджети для онлайн-навчання, доступ до Інтернету, матеріали для творчості, канцтовари та багато-багато іншого.



👋Запрошуємо усіх бажаючих до знайомства, яке відбудеться 3-го жовтня о 15:00 у приміщенні Золочівської ОЗЗСО І-ІІІ ст. №2 (вул. Поштова 5, 1 поверх).



Ми обговоримо з вами та вашими дітками потреби та облаштуємо якнайкраще дитячий простір.



Маєте запитання? Звертайтесь до координаторки проєкту «Простір, дружній до дитини» Юлії Волянcької за тел. +3050 668 55 62



З нетерпінням чекаємо на вас! Проєкт реалізується міжнародною гуманітарною організацією «Людина в біді» / People in Need та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади / Global Affairs Canada (GAC).https://www.facebook.com/PeopleInNeedUkraine