– Амбулаторії в селі Червоне бути. Тим паче, що багато роботи вже зроблено. Депутати Золочівської міської ради прийняли рішення про те, щоб прийняти в комунальну власність нашої громад цей об’єкт, бо насправді боляче дивитись, як об’єкт руйнується, як розкрадають окремі будівельні матеріали. І потреба нової амбулаторії для мешканців с. Червоне також є, адже приміщення нині діючої амбулаторії знаходиться в технічно незадовільному стані. Сподіваюсь, що впродовж цього року ми знайдемо можливість виділити кошти на завершення будівельних робіт і якість надання медичних послуг в нашій громаді, зокрема в селі Червоне, суттєво покращиться.Червоне велике і перспективне село, і відповідно проблем в селі достатньо. Пріоритетом номер один донедавна був дитячий садочок. З міського бюджету депутати міської ради виділили на потреб облаштування дитячого садочка 1 442 053 гривні. Нині, незважаючи на воєнний стан, маленькі дітки вже охоплені дошкільним вихованням. І це наш маленький, але дуже значимий для громади села успіх.З настанням сприятливих погодних умов розпочнуться будівельні роботи з реконструкції одного корпусу гуртожитку Червоненського вищого професійного училища для потреб внутрішньо переміщених осіб, а в подальшому – для студентів цього училища. У співпраці із Північною корпорацією НЕФКО Золочівська міська рада отримала грант (безповоротну фінансову допомогу) в розмірі 2 400 000 євро і всі ці кошти будуть вкладені у реконструкцію будівель Червоненського ВПУ.На черзі влаштування пішохідних тротуарів вздовж автодороги Львів–Тернопіль (з лівої сторони в напрямку руху на Львів). Також у співпраці із Службою автомобільних доріг Львівської області напрацювали проєкт влаштування в селі якісного вуличного освітлення вздовж дороги Львів–Тернопіль.А ще ремонт доріг в селі, впорядкування природних джерел та інше – роботи непочатий край. Але все це неможливо без підтримки і розуміння жителів села. Особлива роль старост Лесі Олексів. Вона дуже ініціативна, реагує на звернення мешканців та оперативно доносить їх мені та моїм заступникам. Постійно відчуваю підтримку та ініціативу і від місцевих фермерів Петра та Івана Кухарських. Роман Припін добре налагоджує комунікацію з німецькими громадами. Все це має дуже важливе значення для нашого спільного успіху. Адже лише у єдності – наша сила.