Сумна звістка про загибель земляка знову огорнула скорботою нашу громаду

Сьогодні громада у с. Струтин зустріла тіло Героя, тридцятирічного військовослужбовця Миколи Ігоровича Зайченка. Тридцятирічний Микола загинув 3 травня 2023 року на Донеччині під час виконання військового обов’язку, захищаючи нашу державу.

Панахида відбудеться сьогодні, 6 травня 2023 року, о 19 год. у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Струтин. Похорон – 7 травня 2023 року, о 16 год.

Світла пам'ять і вічна шана Герою! Глибокі співчуття рідним загиблого воїна!