Новини Золочівщини
15:34, 06 тра 2023
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Сумна звістка про загибель земляка знову огорнула скорботою нашу громаду

Сумна звістка про загибель земляка знову огорнула скорботою нашу громаду
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні громада у с. Струтин зустріла тіло Героя, тридцятирічного військовослужбовця Миколи Ігоровича Зайченка. Тридцятирічний Микола загинув 3 травня 2023 року на Донеччині під час виконання військового обов’язку, захищаючи нашу державу.
Панахида відбудеться сьогодні, 6 травня 2023 року, о 19 год. у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Струтин. Похорон – 7 травня 2023 року, о 16 год.
Світла пам'ять і вічна шана Герою! Глибокі співчуття рідним загиблого воїна!
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