Сьогодні у Золочівській громаді прощаються із захисником Юрієм Коноплястим, жителем села Ушня.

Юрій Сергійович служив у 65-й окремій механізованій бригаді. Отримав поранення на південно-східному напрямку під час виконання бойового завдання.

Помер у військовому госпіталі 22 квітня 2023 року.

Висловлюємо найщиріші свої співчуття. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач… Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя.

Похорон 23 квітня о 14 год. в с. Ушня.

Світла пам’ять і шана Герою України!