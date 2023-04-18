Новини Золочівщини
08:18, 23 квітня 2023
47
0

У Золочівській громаді прощаються із захисником Юрієм Коноплястим

У Золочівській громаді прощаються із захисником Юрієм Коноплястим
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні у Золочівській громаді прощаються із захисником Юрієм Коноплястим, жителем села Ушня.
Юрій Сергійович служив у 65-й окремій механізованій бригаді. Отримав поранення на південно-східному напрямку під час виконання бойового завдання.
Помер у військовому госпіталі 22 квітня 2023 року.
Висловлюємо найщиріші свої співчуття. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач… Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя.
Похорон 23 квітня о 14 год. в с. Ушня.
Світла пам’ять і шана Герою України!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Золочівська громада зустріла тіло Героя Степана Вельгана
Золочівська громада зустріла тіло Героя Степана Вельгана
18.04.23, Новини Золочівщини
Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського на ...
Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського на ...
24.02.23, Новини Золочівщини
Золочів'яни зустріли тіло Героя Тараса Савчука
Золочів'яни зустріли тіло Героя Тараса Савчука
25.12.22, Новини Золочівщини
Сьогодні Золочівщина попрощалась із захисником Михайлом Зваричем
Сьогодні Золочівщина попрощалась із захисником Михайлом Зваричем
06.07.21, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.