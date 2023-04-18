Новини Золочівщини
У Золочівській громаді прощаються із захисником Юрієм Коноплястим
Сьогодні у Золочівській громаді прощаються із захисником Юрієм Коноплястим, жителем села Ушня.
Юрій Сергійович служив у 65-й окремій механізованій бригаді. Отримав поранення на південно-східному напрямку під час виконання бойового завдання.
Помер у військовому госпіталі 22 квітня 2023 року.
Висловлюємо найщиріші свої співчуття. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач… Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя.
Похорон 23 квітня о 14 год. в с. Ушня.
Світла пам’ять і шана Герою України!
Юрій Сергійович служив у 65-й окремій механізованій бригаді. Отримав поранення на південно-східному напрямку під час виконання бойового завдання.
Помер у військовому госпіталі 22 квітня 2023 року.
Висловлюємо найщиріші свої співчуття. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач… Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя.
Похорон 23 квітня о 14 год. в с. Ушня.
Світла пам’ять і шана Герою України!
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