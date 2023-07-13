Малюнки дітей з інвалідністю їдуть на аукціон в Німеччину

Леся ГОРГОТА

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Вихованці відділення провели активний день, граючи в спортивні ігри, малюючи, співаючи.Ще однією несподіванкою для усіх став візит гостей із міста-партнера Шьонінген.Голова Німецько-українського партнерського товариства Петер Фос разом з колегою Зігмундом Шьонвальдом приєднались до їхнього дозвілля.Гості радо долучились до занять з малювання, а виготовленні спільно малюнки висловили побажання виставити у Німеччині на аукціоні, що проходитиме з метою збору коштів для потреб українського війська. Дітям було цікаво спілкуватись з іноземними гостями. Вони раз у раз запитували як звучатиме те чи інше слово німецькою, які страви найбільше полюбляють німці, яким спортом займаються та розповідали про свої досягнення у спорті, творчі успіхи. А з яким захопленням та ентузіазмом всі спільно виконували «Ой у лузі червона калина», «Червону руту», «Несе Галя воду» та інші пісні.Захоплені спілкуванням із вихованцями реабілітаційного відділення гості не відмовились відвідати наступного дня саме відділення, яке знаходиться у селі Білий Камінь.Дводенне знайомство із роботою відділення комплексної реабілітації справило надзвичайно позитивне враження на гостей. Іноземні друзі були вражені поставленою роботою по соціальній адаптації та навчанню дітей з інвалідністю та намітили плани подальшої співпраці.– Кожного разу, коли, ще працюючи у міській раді Шьонінгена, чи зараз відвідую такі заклади, я дякую Богові за своїх дітей та онуків, дякую тим людям, котрі посвячують своє життя служінню дітям з інвалідністю. Це дуже велика жертовність з їхнього боку. Сьогодні я приємно вражений та зворушений тим теплом та душевністю, які панують у закладі завдяки праці пані Наталії та всіх працівників, котрі з такою любов’ю ставляться до своїх вихованців. Я переконаний, що всі ті бажання і мрії, котрі сьогодні діти висловили, обов’язково збудуться. І обов’язково Україна переможе у цій війні.– Я дуже рада тому, що ви сьогодні знайшли час відвідати нашу велику дружню родину. Кожен візит, кожна зустріч для наших діток є справжнім святом. Дякую за ту дружбу, яка існує сьогодні на рівні громад, а також за підтримку Україні на міжнародному рівні. Без вашої підтримки та допомоги нам було б надзвичайно важко.Вихованці відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю подарували присутнім імпровізований концерт та свої щирі обійми.