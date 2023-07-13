Новини Золочівщини
Малюнки дітей з інвалідністю їдуть на аукціон в Німеччину
Вихованці Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю КЗ «Центр надання соціальних послуг» разом із своєю наставницею Наталією Джурою та вихователями спекотний серпневий день, 29 серпня, провели у відпочинковому комплексі «Грабово».
До їхнього дозвілля приєднався міський голова Золочева Ігор Гриньків, котрий поспілкувався із дітьми про свою роботу на посаді міського голови та радо відповідав на запитання. Також хлопці запросили міського голову до змагання із армреслінгу, а дівчата подарували власноруч виготовлений браслет.
Вихованці відділення провели активний день, граючи в спортивні ігри, малюючи, співаючи.
Ще однією несподіванкою для усіх став візит гостей із міста-партнера Шьонінген.
Голова Німецько-українського партнерського товариства Петер Фос разом з колегою Зігмундом Шьонвальдом приєднались до їхнього дозвілля.
Гості радо долучились до занять з малювання, а виготовленні спільно малюнки висловили побажання виставити у Німеччині на аукціоні, що проходитиме з метою збору коштів для потреб українського війська. Дітям було цікаво спілкуватись з іноземними гостями. Вони раз у раз запитували як звучатиме те чи інше слово німецькою, які страви найбільше полюбляють німці, яким спортом займаються та розповідали про свої досягнення у спорті, творчі успіхи. А з яким захопленням та ентузіазмом всі спільно виконували «Ой у лузі червона калина», «Червону руту», «Несе Галя воду» та інші пісні.
Захоплені спілкуванням із вихованцями реабілітаційного відділення гості не відмовились відвідати наступного дня саме відділення, яке знаходиться у селі Білий Камінь.
Дводенне знайомство із роботою відділення комплексної реабілітації справило надзвичайно позитивне враження на гостей. Іноземні друзі були вражені поставленою роботою по соціальній адаптації та навчанню дітей з інвалідністю та намітили плани подальшої співпраці.
Петер ФОС, голова Німецько-українського товариства:
– Кожного разу, коли, ще працюючи у міській раді Шьонінгена, чи зараз відвідую такі заклади, я дякую Богові за своїх дітей та онуків, дякую тим людям, котрі посвячують своє життя служінню дітям з інвалідністю. Це дуже велика жертовність з їхнього боку. Сьогодні я приємно вражений та зворушений тим теплом та душевністю, які панують у закладі завдяки праці пані Наталії та всіх працівників, котрі з такою любов’ю ставляться до своїх вихованців. Я переконаний, що всі ті бажання і мрії, котрі сьогодні діти висловили, обов’язково збудуться. І обов’язково Україна переможе у цій війні.
Керівниця відділення Наталія ДЖУРА подякувала гостям за візит:
– Я дуже рада тому, що ви сьогодні знайшли час відвідати нашу велику дружню родину. Кожен візит, кожна зустріч для наших діток є справжнім святом. Дякую за ту дружбу, яка існує сьогодні на рівні громад, а також за підтримку Україні на міжнародному рівні. Без вашої підтримки та допомоги нам було б надзвичайно важко.
Вихованці відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю подарували присутнім імпровізований концерт та свої щирі обійми.
До їхнього дозвілля приєднався міський голова Золочева Ігор Гриньків, котрий поспілкувався із дітьми про свою роботу на посаді міського голови та радо відповідав на запитання. Також хлопці запросили міського голову до змагання із армреслінгу, а дівчата подарували власноруч виготовлений браслет.
Вихованці відділення провели активний день, граючи в спортивні ігри, малюючи, співаючи.
Ще однією несподіванкою для усіх став візит гостей із міста-партнера Шьонінген.
Голова Німецько-українського партнерського товариства Петер Фос разом з колегою Зігмундом Шьонвальдом приєднались до їхнього дозвілля.
Гості радо долучились до занять з малювання, а виготовленні спільно малюнки висловили побажання виставити у Німеччині на аукціоні, що проходитиме з метою збору коштів для потреб українського війська. Дітям було цікаво спілкуватись з іноземними гостями. Вони раз у раз запитували як звучатиме те чи інше слово німецькою, які страви найбільше полюбляють німці, яким спортом займаються та розповідали про свої досягнення у спорті, творчі успіхи. А з яким захопленням та ентузіазмом всі спільно виконували «Ой у лузі червона калина», «Червону руту», «Несе Галя воду» та інші пісні.
Захоплені спілкуванням із вихованцями реабілітаційного відділення гості не відмовились відвідати наступного дня саме відділення, яке знаходиться у селі Білий Камінь.
Дводенне знайомство із роботою відділення комплексної реабілітації справило надзвичайно позитивне враження на гостей. Іноземні друзі були вражені поставленою роботою по соціальній адаптації та навчанню дітей з інвалідністю та намітили плани подальшої співпраці.
Петер ФОС, голова Німецько-українського товариства:
– Кожного разу, коли, ще працюючи у міській раді Шьонінгена, чи зараз відвідую такі заклади, я дякую Богові за своїх дітей та онуків, дякую тим людям, котрі посвячують своє життя служінню дітям з інвалідністю. Це дуже велика жертовність з їхнього боку. Сьогодні я приємно вражений та зворушений тим теплом та душевністю, які панують у закладі завдяки праці пані Наталії та всіх працівників, котрі з такою любов’ю ставляться до своїх вихованців. Я переконаний, що всі ті бажання і мрії, котрі сьогодні діти висловили, обов’язково збудуться. І обов’язково Україна переможе у цій війні.
Керівниця відділення Наталія ДЖУРА подякувала гостям за візит:
– Я дуже рада тому, що ви сьогодні знайшли час відвідати нашу велику дружню родину. Кожен візит, кожна зустріч для наших діток є справжнім святом. Дякую за ту дружбу, яка існує сьогодні на рівні громад, а також за підтримку Україні на міжнародному рівні. Без вашої підтримки та допомоги нам було б надзвичайно важко.
Вихованці відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю подарували присутнім імпровізований концерт та свої щирі обійми.
Леся ГОРГОТА
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