Шановні золочів'яни!

Вибори в Україні для кожного з нас асоціюються з однаковими фразами: агітація, обіцянки, подарунки, гречка. Знову ми бачимо обличчя тих самих усміхнених кандидатів, слухаємо і читаємо їхні передвиборчі обіцянки та незмінні популістські гасла. Віримо їм на слово, не роблячи висновків з попередніх років. Прийшовши ж до влади, з тих чи інших причин, кандидати забувають, хто їх обирав, і згадують про це не раніше, аніж на наступних виборах. За період своєї, так званої, каденції роблять не більше, ніж протягом передвиборчої кампанії.

Не знаю, чи то нам пам'ять стирають пропагандою, чи, може, ми якісь не такі. Таке враження, що історія не для того, щоб збагачувати досвід, а для того, щоб якнайчастіше ставати на одні і ті ж граблі.

Мене звати Тарас Петрович Яцунський. Я – патріот, медик, який щодня бореться за ваше здоров’я.

Народився в нашому славному місті Золочеві, тут і навчався. У 2010 році закінчив Рівненський державний базовий медичний коледж, після закінчення якого пів року пропрацював фельдшером у мальовничому селі Тростянець. У цьому ж році вступив до Тернопільського Державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Під час навчання працював медбратом у відділенні гемодіалізу, був активним членом студентської ради, старостою гуртожитку. Учасник Євромайдану та Революції Гідності, активно займався волонтерською діяльністю. У 2014 р. навчав жителів м. Лисичанськ домедичної допомоги. У період з 2016 по 2018 роки навчався та працював у Львівському Національному Медичному Університеті. Життя нагородило мене безліччю радісних митей та відчуттів, а найбільше – прекрасною дружиною та найкращою у світі донечкою, тому я дуже щаслива людина. Я вдячний своїм батькам за все, що вони для мене зробили, і пишаюся ними.

Сьогодні я працюю в Золочівській ЦРЛ на посаді в. о. завідувача лікувально-приймального відділення, а також лікаря-уролога. За час своєї роботи мені вдалося підняти урологічну службу на вищий рівень: закуплено нове обладнання, на якому надається сучасна малоінвазивна урологічна допомога. Лікувально-приймальне відділення за час моєї роботи також забезпечене новим обладнанням, яке реально рятує людські життя. Виграно та найголовніше – реалізовано два мікропроекти на суму близько 800 тис. грн. Готуємось до швидкого відкриття професійного відділення невідкладної медичної допомоги.

Без Вас це все було б неможливим. Завдяки зусиллям керівництва нашої лікарні, лікарів ентузіастів і багатьох людей, небайдужих до життя інших, мені вдалось зробити це. Хочеться зробити ще більше. Звичайно, допоки є сили та натхнення.

Я вперше вирішив балотуватися в депутати ради Золочівської об’єднаної територіальної громади. Насправді, це дуже непросте рішення для такої волелюбної людини, як я. Проте, я розумію, що в теперішньому світі для того, щоб допомагати людям, розвивати місце, де ти працюєш, покращувати рідне місто, потрібна неабияка політична воля. Упевнений, що разом ми зможемо багато. Моя мрія: медицина європейського рівня. Я вважаю, що не повинно бути медицини провінційної, вона має бути якісною в будь-якому куточку України. Я молодий, освічений, сповнений сили, енергії та бажання працювати для людей, для збереження і зміцнення їх здоров’я. Тому прошу Вашої підтримки нам, молодим людям, на виборах до місцевих рад.

Разом збудуємо молоду та успішну Україну.

Слава Україні. Героям Слава.



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ