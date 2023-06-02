Новини Золочівщини
Завдяки небайдужим серцям
БО «Благодійний фонд «Золочів відроджений» працює та сприяє у допомозі різним соціально вразливим групам населення, серед яких діти з особливими освітніми потребами. Представники Фонду проводять зустрічі для визначення першочергових потреб вразливого населення. У ході зустрічей представників Фонду із батьками дітей з особливими освітніми потребами та працівниками КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Золочівської міської ради були окреслені потреби щодо придбання обладнання для ресурсної кімнати ІРЦ.
Фахівці КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» організували для дітей з особливими освітніми потребами та для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб це особливе свято. Спеціалісти та волонтери запрошували та заохочували дітей до різноманітних видів діяльності: аплікації з кольорового паперу та картону, ліплення патріотичних фігурок з пластиліну, малювання по пунктирах та самостійних малюнків, створення українських вишиванок, виготовлення дитячих орігамі, патріотичні флешмоби та інші інтерактиви. Діти мали змогу долучитися до створення малюнку нашої України на ватмані. Також усі ознайомилися з правами дітей та власноруч виготовляли патріотичні серця, які прикріпили на спільному малюнку.
У рамках проєкту SCLR, реалізованого Благодійним фондом «Золочів відроджений» та Угорською Екуменічною Службою Допомоги, були виділені кошти на закупівлю матеріалів для проведення свята для дітей з особливими освітніми потребами та дітей внутрішньо переміщених осіб, а також необхідне обладнання для ресурсної кімнати.
Детальніше про це розповідає директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ліана Реплянська:
– Завдяки реалізації цього проєкту закуплено потрібне обладнання для ресурсної кімнати: А це: набір тактильних дисків; ігровий модуль «Смуга перешкод»; набір пуфів «Тварини»; бізіборд Fun Board 2; діатонічні дзвіночки з ручкою; гойдалка сенсорна «Гніздечко»; тактильна сенсорна доріжка з підставкою; модульний набір «Лабіринт»; качалка «Крабик»; та сенсорний набір «Шумові циліндри». Облаштована ресурсна кімната сприятиме інтеграції дітей з порушеннями розвитку. Після втілення проєкту, заняття в ресурсній кімнаті допоможуть дітям з особливими освітніми потребами та дітям з числа внутрішньо переміщених осіб покращити фізичний розвиток та емоційний стан, розвивати позитивну комунікацію. Практичні психологи зможуть використовувати ці матеріали у своїй роботі, за допомогою яких, з’явиться можливість розвивати когнітивну та емоційну-вольову сферу, а саме: розвиток уваги, пам’яті, мислення, сприйняття та контроль емоційного стану.
Також вчитель-логопед зможе працювати з розвитком у дітей мовлення та комунікації. Вчитель-реабілітолог розвиватиме дрібну моторику, координацію рухів та орієнтацію у просторі.
Ми забезпечимо належними, кваліфікованими психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами дітей з особливими освітніми потребами.
Щиро дякую Благодійному фонду «Золочів відроджений» та Угорській Екуменічній Службі Допомоги.
Вероніка ВАЩАК,
студентка 2 курсу журналістики
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
Фахівці КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» організували для дітей з особливими освітніми потребами та для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб це особливе свято. Спеціалісти та волонтери запрошували та заохочували дітей до різноманітних видів діяльності: аплікації з кольорового паперу та картону, ліплення патріотичних фігурок з пластиліну, малювання по пунктирах та самостійних малюнків, створення українських вишиванок, виготовлення дитячих орігамі, патріотичні флешмоби та інші інтерактиви. Діти мали змогу долучитися до створення малюнку нашої України на ватмані. Також усі ознайомилися з правами дітей та власноруч виготовляли патріотичні серця, які прикріпили на спільному малюнку.
У рамках проєкту SCLR, реалізованого Благодійним фондом «Золочів відроджений» та Угорською Екуменічною Службою Допомоги, були виділені кошти на закупівлю матеріалів для проведення свята для дітей з особливими освітніми потребами та дітей внутрішньо переміщених осіб, а також необхідне обладнання для ресурсної кімнати.
Детальніше про це розповідає директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ліана Реплянська:
– Завдяки реалізації цього проєкту закуплено потрібне обладнання для ресурсної кімнати: А це: набір тактильних дисків; ігровий модуль «Смуга перешкод»; набір пуфів «Тварини»; бізіборд Fun Board 2; діатонічні дзвіночки з ручкою; гойдалка сенсорна «Гніздечко»; тактильна сенсорна доріжка з підставкою; модульний набір «Лабіринт»; качалка «Крабик»; та сенсорний набір «Шумові циліндри». Облаштована ресурсна кімната сприятиме інтеграції дітей з порушеннями розвитку. Після втілення проєкту, заняття в ресурсній кімнаті допоможуть дітям з особливими освітніми потребами та дітям з числа внутрішньо переміщених осіб покращити фізичний розвиток та емоційний стан, розвивати позитивну комунікацію. Практичні психологи зможуть використовувати ці матеріали у своїй роботі, за допомогою яких, з’явиться можливість розвивати когнітивну та емоційну-вольову сферу, а саме: розвиток уваги, пам’яті, мислення, сприйняття та контроль емоційного стану.
Також вчитель-логопед зможе працювати з розвитком у дітей мовлення та комунікації. Вчитель-реабілітолог розвиватиме дрібну моторику, координацію рухів та орієнтацію у просторі.
Ми забезпечимо належними, кваліфікованими психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами дітей з особливими освітніми потребами.
Щиро дякую Благодійному фонду «Золочів відроджений» та Угорській Екуменічній Службі Допомоги.
Вероніка ВАЩАК,
студентка 2 курсу журналістики
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
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