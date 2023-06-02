Завдяки небайдужим серцям





Вероніка ВАЩАК,

студентка 2 курсу журналістики

Тернопільського національного педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

У рамках проєкту SCLR, реалізованого Благодійним фондом «Золочів відроджений» та Угорською Екуменічною Службою Допомоги, були виділені кошти на закупівлю матеріалів для проведення свята для дітей з особливими освітніми потребами та дітей внутрішньо переміщених осіб, а також необхідне обладнання для ресурсної кімнати.– Завдяки реалізації цього проєкту закуплено потрібне обладнання для ресурсної кімнати: А це: набір тактильних дисків; ігровий модуль «Смуга перешкод»; набір пуфів «Тварини»; бізіборд Fun Board 2; діатонічні дзвіночки з ручкою; гойдалка сенсорна «Гніздечко»; тактильна сенсорна доріжка з підставкою; модульний набір «Лабіринт»; качалка «Крабик»; та сенсорний набір «Шумові циліндри». Облаштована ресурсна кімната сприятиме інтеграції дітей з порушеннями розвитку. Після втілення проєкту, заняття в ресурсній кімнаті допоможуть дітям з особливими освітніми потребами та дітям з числа внутрішньо переміщених осіб покращити фізичний розвиток та емоційний стан, розвивати позитивну комунікацію. Практичні психологи зможуть використовувати ці матеріали у своїй роботі, за допомогою яких, з’явиться можливість розвивати когнітивну та емоційну-вольову сферу, а саме: розвиток уваги, пам’яті, мислення, сприйняття та контроль емоційного стану.Також вчитель-логопед зможе працювати з розвитком у дітей мовлення та комунікації. Вчитель-реабілітолог розвиватиме дрібну моторику, координацію рухів та орієнтацію у просторі.Ми забезпечимо належними, кваліфікованими психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами дітей з особливими освітніми потребами.Щиро дякую Благодійному фонду «Золочів відроджений» та Угорській Екуменічній Службі Допомоги.