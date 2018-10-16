Молодий спортсмен підкорив Європу

Ірина Гирило

З 9 по 18 червня у місті Кишинів (Молдова) проходив чемпіонат Європи з армреслінгу, де змагалися понад 900 спортсменів з 31 країни. Львівщину представили 17 спортсменів. Повернулися вони не з порожніми руками, а привезли декілька перемог. Наш Вадим Савенко боровся у ваговій категорії 65 кг і здобув одразу дві бронзові медалі: третє місце в боротьбі на ліву і на праву руку. Але сам чемпіон своїм результатом не задоволений. Тому ставить зараз перед собою мету: не їхати на Чемпіонат світу (незважаючи на те, що мріяв), а тихо наполегливо готуватися і вдосконалити свій рівень так, щоб виступити в майбутньому якнайкраще. Побажаємо йому успіху в цьому!