Новини Золочівщини
Молодий спортсмен підкорив Європу
Думаю, читачі пам’ятають торішнє інтерв’ю з цим талановитим юнаком – спортсменом, гітаристом, філософом (то вже моє особисте спостереження), якого надихають китайські мудреці.
Минулого року Вадим Савенко зібрав чималий «урожай» з перемог з армреслінгу на різних рівнях, найяскравіший момент – І місце на Чемпіонаті України серед дорослих, де отримав звання майстра спорту. Цього року молодий спортсмен підкорив Європу.
З 9 по 18 червня у місті Кишинів (Молдова) проходив чемпіонат Європи з армреслінгу, де змагалися понад 900 спортсменів з 31 країни. Львівщину представили 17 спортсменів. Повернулися вони не з порожніми руками, а привезли декілька перемог. Наш Вадим Савенко боровся у ваговій категорії 65 кг і здобув одразу дві бронзові медалі: третє місце в боротьбі на ліву і на праву руку. Але сам чемпіон своїм результатом не задоволений. Тому ставить зараз перед собою мету: не їхати на Чемпіонат світу (незважаючи на те, що мріяв), а тихо наполегливо готуватися і вдосконалити свій рівень так, щоб виступити в майбутньому якнайкраще. Побажаємо йому успіху в цьому!
Минулого року Вадим Савенко зібрав чималий «урожай» з перемог з армреслінгу на різних рівнях, найяскравіший момент – І місце на Чемпіонаті України серед дорослих, де отримав звання майстра спорту. Цього року молодий спортсмен підкорив Європу.
З 9 по 18 червня у місті Кишинів (Молдова) проходив чемпіонат Європи з армреслінгу, де змагалися понад 900 спортсменів з 31 країни. Львівщину представили 17 спортсменів. Повернулися вони не з порожніми руками, а привезли декілька перемог. Наш Вадим Савенко боровся у ваговій категорії 65 кг і здобув одразу дві бронзові медалі: третє місце в боротьбі на ліву і на праву руку. Але сам чемпіон своїм результатом не задоволений. Тому ставить зараз перед собою мету: не їхати на Чемпіонат світу (незважаючи на те, що мріяв), а тихо наполегливо готуватися і вдосконалити свій рівень так, щоб виступити в майбутньому якнайкраще. Побажаємо йому успіху в цьому!
Ірина Гирило
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