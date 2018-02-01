Золочів'янин – переможець зонального чемпіонату України

nus.in.ua, 1 лютого 2018, 16:17

Золочів’янин Олександр Вільшанецький здобув перемогу на зональному чемпіонаті України з боксу у м. Чернівці.

З 24 по 27 січня 2018 року Чернівцях відбувся зональний чемпіонат України західного регіону з боксу серед юнаків 2004–2005 років народження. У змаганнях взяли участь юні боксери Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Боксери змагались за право виступати у фіналі чемпіонату України, який відбудеться в м. Бердянську 12-15 лютого.

– Вітаємо учня відділення боксу Золочівської ДЮСШ Олександра Вільшанецького, який у ваговій категорії 43 кг, перемігши достроково у трьох поєдинках став чемпіоном зонального чемпіонату України, – тішиться успіхами своїх вихованців директор Золочівської ДЮСШ Борис Лісовик. – Бажаємо вдалого виступу на майбутньому чемпіонаті України. До змагань боксера готували тренери-викладачі спортивної школи Семен Брагін та Віктор Мізерний.

Дирекція та тренери з боксу щиро вдячні спонсорам за надану матеріальну допомогу.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА